Banda robó vehículo con guagua de 4 meses a bordo: Cortacorriente frustró escape

Chile.- Violento "turbazo" a familia del expresidente del TC: Un delincuente murió - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

La mujer no alcanzó a bajar a su hija de cuatro meses en su interior por lo que comenzó a gritar y pedir ayuda. Los vecinos salieron en persecución de la banda, que dejó abandonado el vehículo con la lactante a pocos metros, debido a la activación de un cortacorriente.

Delincuentes robaron anoche un vehículo con una recién nacida de cuatro meses a bordo después de asaltar a una mujer en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Abandonaron el móvil a pocos metros tras activarse el cortacorriente. Minutos antes, la banda había intentado otro asalto.

Los hechos se iniciaron a las 22 horas en calle Río Nilahue con Yelcho, donde los antisociales fracasaron en su primer intento. Los delincuentes siguieron hasta calle Lago de Todos los Santos, donde interceptaron e intimidaron con un arma de fuego a una mujer que llegaba a su domicilio.

La mujer no alcanzó a bajar a su hija de cuatro meses en su interior por lo que comenzó a gritar y pedir ayuda. Los vecinos salieron en persecución de la banda, que dejó abandonado el vehículo con la lactante a pocos metros, debido a la activación de un cortacorriente.

"La madre y su menor fueron abordadas por cuatro sujetos premunidos con armas de fuego, la intimidaron y retiraron de su vehículo. La abuela opuso resistencia, siendo sustraído este vehículo con la menor en su interior", indicó el teniente Fernando Muñoz.

"Debido a que este vehículo contaba con un sistema de cortacorriente, no habría avanzado más de 500 metros, quedando en Camilo Henríquez, donde quedó con la menor en su interior sin ninguna lesión", añadió. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur. No hay detenidos.