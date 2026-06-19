Chile.- Barros: "No hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos"

Valparaiso, 14 de abril 2026. El ministro del defensa Fernando Barros participa de la comision de defensa de la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El ministro de Defensa, Fernando Barros, descartó que los niños haitianos que ingresaron al país por reunificación familiar se encuentren desaparecidos o perdidos y apuntó "hubo una política de migración que objetivamente, no quiero entrar en la coyuntura política, fue mal manejada".

El ministro de Defensa, Fernando Barros, descartó que los niños haitianos que ingresaron al país por reunificación familiar se encuentren desaparecidos o perdidos.

En conversación con Radio Universo, Barros afirmó que "cuando se tramitó esto, se dieron domicilios que era un cité, donde estuvieron temporalmente los padres y después se fueron, o era un colegio.Son direcciones que no se han podido validar (...) no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil. Incluso más, no hay ningún antecedente de que estos niños están desaparecidos o perdidos .

El secretario de Estado señaló que aquí entraron una cantidad de niños y no se sabe en qué está. Pero no hay una sola denuncia, ni acción criminal que diga mi hijo se perdió o no está, ni en Haití, ni en Chile, ni en el camino se extravió .

Y sostuvo que "hubo una política de migración que objetivamente, no quiero entrar en la coyuntura política, fue mal manejada. El tema de la reunificación fue mal manejado".

"Cada vez que hay dolor o hay una situación de angustia, y lo vemos, lo vemos cuando hay un desastre, aparecen los vivos de siempre. Y hay aparentemente 12 personas que descubrieron que tenían una buena oportunidad de negocio, que era la angustia de algunos padres, de decirle 'mire, no se preocupe, pague tantos millones y yo me encargo de todo' y simplificaron papeles y demás", expresó.

El titular de Defensa lamentó "que un informe de la Contraloría General de la República, que es reservado, que da cuenta de un proceso en curso, se filtre. Eso dio lugar a una visión que no era bilateral, no tenía la segunda parte. Por lo tanto, está incompleta y da pie para un pánico y se surgen expresiones que, claro, la autoridad no puede descartar nada, pero tampoco estamos diciendo que lo que aquí ocurrió es A, B o C".

"Hoy día, con la pelota en tierra, como diría alguna, vemos que hay una situación clara. Este país recibió a miles de niños y en una muestra de 115 no sabemos dónde está la mitad. Entonces, hay especulaciones, por eso, pongamos la pelota en el piso. Hoy día hay una ministra, que es la ministra Wulf, que es la persona competente. ¿Por qué? Porque tiene todo el apoyo de la institucionalidad del país y además tiene la sensibilidad de ser la ministra a cargo de la familia y de los temas sociales. Y ella está abocada a aclarar", indicó.

La autoridad señaló que "lo que también pasó aquí es que Chile fue usado. Como Chile tiene un buen antecedente para entrar a Estados Unidos fue usado como trampolín para reunirse aquí, obtener de buena o mala forma documentos chilenos y partir. Hay antecedentes que muchos de estos niños que entraron, salieron del país rumbo a otros países con documentación chilena".