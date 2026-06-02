Barros por "Operación Tokio": "Uno de los mayores lavados de activos en Chile"

Santiago, 2 de junio de 2026. Ejecutivo de Banco Santander de calle Agustinas con Miraflores es detenido por su vinculo con lavado de activos por parte del Tren de Aragua en Chile, como parte de una operacion de la Policia de Investigaciones donde - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó que el lavado de activos vinculado a un ejecutivo del Banco Santander, supuesto integrante del Tren de Aragua, llega a los 78 mil millones de pesos (US$75 millones). También ratificó que hay 20 detenidos en el marco de la "Operación Tokio.

El fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó que el lavado de activos vinculado a un ejecutivo del Banco Santander, supuesto integrante del Tren de Aragua, llega a los 78 mil millones de pesos (US$75 millones). También ratificó que hay 20 detenidos en el marco de la "Operación Tokio.

Entre lo detenidos se cuenta el ejecutivo José Carlos Pérez Asencio, 33 años, de nacionalidad venezolana, quien se desempeñaba en la sucursal de Agustinas con Miraflores, pleno centro de Santiago, lugar que hoy fue allanado por la PDI en una diligencia encabezada por el mismo fiscal Barros.

"El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar", explicó el fiscal.

"Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país", añadió.

De acuerdo a los antecedentes conocidos al momento, en esa sucursal se detectaron movimientos de capitales hacia Colombia por 75 mil millones de pesos, procedentes de las actividades criminales del Tren de Aragua en Chile como las extorsiones a clubes nocturnos y el tráfico de drogas.

Todos los detenidos pasarán a control durante a tarde de este martes. Según informó la PDI, la "Operación Tokio" detectó delitos de asociación criminal, contrabando, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos e Infracción a la Ley 20.000 de drogas.

Además, se acreditó el funcionamiento de una estructura criminal del Tren de Aragua que se dedicaba a realizar extorsiones a locatarios del Barrio Bellavista y productores de eventos, vinculada a un quíntuple homicidio de Lampa, hecho ocurrido en 2024.