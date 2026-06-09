Chile.- Barros revela que Tren de Aragua amenazó a un artista antes de actuar en Chile

Santiago 7 de junio 2026. El Fiscal regional Metropolitano Sur, Hector Barros, Arriba al centro de justicia para participar en la formalizacion contra 19 detenidos de Operacion Tokio, que permitio desarticular una estructura de lavado de activos del Tren - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

Fiscal Regional Metropolitano Sur señaló que para presentarse en el país le exigieron el pago de 16 mil dólares.

El fiscal Héctor Barros dio cuenta de más antecedentes sobre la denominada "Operación Tokio", que desarmó a un brazo extorsivo del Tren de Aragua que actuaba en el país.

La "Operación Tokio" implicó masivos allanamientos, la detención de 19 venezolanos, suformalización y el paso a prisión preventiva de catorce personas.

El grupo participó en el lavado de dinero de más de $75 mil millones de pesos.

Según el persecutor, ese grupo criminal amenazó vía WhatsApp a un artista internacional que vino a actuar a Chile y le exigió el pago de 16 mil dólares, cerca de 14 millones 700 mil pesos, para que concretara su presentación.

"Trajeron a un artista que era internacional, no me pregunten el nombre porque no lo conozco Es música que nunca escucho. Pero apenas llega a Chile le llega un WhatsApp del líder Yefri Usted debe pagarme 16 mil dólares por actuar en Chile. De lo contrario, vamos a tirar granadas al interior Vamos a matar gente al interior de los locales", dijo el fiscal regional Metropolitano Sur en Radio Duna.

Héctor Barrios señaló otro caso en el que el dueño de un local sonde se celebraría una fiesta rechazó pagar lo que le exigía la organización criminal.

"El dueño no se alineó, no pagó, y le dispararon al interior a quien le llegara. Una persona de nacionalidad colombiana recibió un disparo en el abdomen", contó el fiscal, quien agregó que luego de este incidente el dueño del local terminó pagando la extorsión.

"El Tren de Aragua se adueñó del público venezolano En una discoteca se vende droga, que es del Tren de Aragua. Se cobra entrada, que también es del Tren de Aragua. Se vende alcohol en la barra, que a veces se lo dejan a los dueños. Y también está el ejercicio de la prostitución", detalló Héctor Barros.

CIFRAS MUY GRANDES

El fiscal regional Metropolitano Sur admitió que "hasta hace un tiempo me sentía muy contento y satisfecho porque teníamos, solo por secuestro, 250 personas en prisión preventiva, sin considerar a los que están por homicidio y todo eso Nosotros bajábamos la intensidad de las organizaciones y durante dos semanas a veces no teníamos ningún delito, pero luego empezaban a crecer y de nuevo subían".

Héctor Barros precisó que "cuando veo las cifras de dinero ahora, que me dejaron bien trastornado, debo decir que esta cosa no va a cambiar Y no va a cambiar porque estamos hablando de cifras demasiado grandes para pensar que solo metiendo personas a la cárcel vamos a lograr desarticular al Tren de Aragua".

El persecutor señaló que "buscando 800 millones de pesos encontramos 75 mil millones Nos dimos cuenta de que habíamos llegado un poco a la columna vertebral del sistema financiero del Tren de Agua, porque ahí están confluyendo los dineros de la explotación sexual, de los dineros que consiguen con los secuestros, con las extorsiones, con los delitos de robo y las estafas telefónicas".