Barros tilda de "injusto" arancel de EE.UU. y cuestiona la relación bilateral

Valparaiso, 10 de junio 2026. El ministro de Defensa Fernando Barros en la comision de Constitucion en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El ministro de Defensa, Fernando Barros, rechazó la decisión de Washington de imponer un 12,5% de impuesto a las exportaciones chilenas, pues aseguró que en nuestro país "no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada".

El ministro de Defensa, Fernando Barros, calificó como injusto el arancel de 12,5% que Estados Unidos impuso a las exportaciones chilenas, pues "está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada , aseguró.

Es algo injusto y es algo que nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos", comentó el secretario de Estado en entrevista con Radio Infinita.

Y agregó que un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación".

"Cancillería ha dado a conocer su opinión. En estos momentos se anuncia una serie de acciones, pero claramente es decepcionante lo que se ha vivido, porque, primero, se establecen diferenciaciones entre unos países y otros, y segundo, no se ajusta a la realidad", agregó el ministro Barros.

Y aseguró que Chile tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo, cumple con los estándares OIT, etcétera, y me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano. Entonces, venir a plantear, en definitiva, que Chile tiene una legislación, una actitud laxa en materia de los derechos de las personas, es muy duro".

E insistió en que "no se entiende a la luz de la relación que tenemos, por ejemplo, la invitación a participar en otras instancias de colaboración en el ámbito militar. Empieza a dudar uno de cuál es la verdadera cercanía que existe en esta relación".

"Está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada, y el reproche podría ser de países proveedores de insumos, materias primas o servicios que inciden en estos productos que exportamos, tampoco es así. Por lo tanto, no se entiende, es desconcertante para la relación que tenemos con Estados Unidos esta medida", aseguró.

En la entrevista, el ministro de Defensa se refirió a las críticas que recibió por viajar a Hawái para participar en actividades internacionales relacionadas con su cartera, justo cuando en el país se vivía una emergencia por el frente de mal tiempo.

Lo más lamentable no es haber estado en una actividad que era muy importante, programada con anticipación y que había sido conversada y consensuada con las autoridades. Aquí hay una institucionalidad y eso es lo importante. No es el ministro ni la persona. El Ejército, las Fuerzas Armadas y la Armada estaban todos preparados desde antes , aseguró Barros.

E ironizó con que Lo único que se pudo haber echado de menos fue la foto de Barros arriba de un tanque con casco .

No había ninguna diferencia con el ministro presente o ausente. El subsecretario Cristian Bolívar, general en retiro, abordó todo lo que tenía que abordarse. La dirección de la emergencia, en todo caso, está en manos del Ministerio del Interior y de Senapred , finalizó el titular de Defensa.