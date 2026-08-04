Becas Chile: 1.666 becarios en incumplimiento deben $92 mil millones al Fisco

Valparaiso, 3 de agosto 2026 La ministra de Ciencia Ximena Lincolao en la Comision de Ciencias Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El informe encargado por la ministra Ximena Lincolao analiza, por primera vez de manera consolidada, la información correspondiente a todas las becas adjudicadas entre 2008 y 2026, y constituye la base de las medidas de reordenamiento y modernización del programa anunciadas por la autoridad.

El Ministerio de Ciencia dio a conocer, en la comisión sectorial de diputados, los resultados de la revisión integral del programa Becas Chile, encargada por la ministra Ximena Lincolao al asumir su cargo.

El informe analiza, por primera vez de manera consolidada, la información correspondiente a todas las becas adjudicadas entre 2008 y 2026, y constituye la base de las medidas de reordenamiento y modernización del programa anunciadas por la autoridad.

Los resultados muestran que, desde su creación, Becas Chile ha adjudicado 12.589 becas a 11.340 personas, con una inversión ejecutada de $688 mil millones.

Del total de beneficiarios, el 33% ha cumplido completamente sus obligaciones, el 46% se encuentra en etapas de retribución, período de gracia o con beneficios vigentes, y el 14% mantiene un incumplimiento declarado. Estos 1.666 becarios en incumplimiento mantienen una deuda con el Estado de $92 mil millones.

Este beneficio conlleva compromisos claros, entre ellos el pago, el envío correcto de la documentación y la actualización oportuna del estatus, tal como se estableció en los contratos firmados por quienes lo recibieron. El cumplimiento de estos compromisos es, ante todo, un acto de justicia con el 86% de los becarios que sí cumplen, y una forma de retribuir al país como corresponde , afirmó la ministra Lincolao.

El análisis identificó, además, un riesgo de potenciales pérdidas para el Estado si se mantienen las tendencias de comportamiento observadas en el grupo de becarios deudores.

En particular, se han desembolsado $481 mil millones en becarios cuyo cumplimiento futuro representa un riesgo si no se revierte esta tendencia.

Asimismo, en 2027 vence el plazo de retorno al país para 990 becas, donde están en riesgo $82,7 mil millones de pesos. Por ello, enfatizó el ministerio, resulta prioritario fortalecer las medidas de seguimiento, fiscalización y acompañamiento para aumentar el cumplimiento de las obligaciones y resguardar la inversión pública.

A raíz de las gestiones realizadas por esta administración, la cifra de incumplimiento, desde el 10 de junio en que se anunció esta revisión, bajó de más de 2.000 a 1.666 personas. Queremos que los becados regularicen su pago y que la inversión que el país hizo en ellos, sea devuelta correctamente", explicó la ministra.

Dado estos antecedentes, y para hacer los ajustes de gestión que deben realizarse, el ministerio anunció que se mantiene la suspensión temporal de la convocatoria 2026 de Becas Chile para programas de magíster y postdoctorado en el extranjero, mientras se regulariza el correcto seguimiento de los casos. Las becas de doctorado de Becas Chile y magíster nacionales, se mantienen funcionando con normalidad.

El ministerio enfatizó que la pausa en nuevas convocatorias no cuestiona el valor formativo de Becas Chile, sino que responde a la necesidad de sanear su gestión financiera antes de comprometer nuevos recursos.

Además, la cartera recalcó que esta decisión no implica el fin del programa, sino que busca garantizar que cada peso destinado a la formación de capital humano avanzado se traduzca efectivamente en el retorno que establece la ley.

Este programa se creó en 2008 y el panorama actual, 18 años más tarde, es muy diferente. Lo que viene ahora es una revisión completa del diseño de este instrumento. Queremos continuar generando capital humano altamente capacitado para Chile, en aquellas áreas que son estratégicas para nuestro desarrollo. Por ende, vamos a avanzar en la incorporación de mecanismos de priorización de los programas, además de robustecer el seguimiento desde el otorgamiento de la beca y posterior cobro, y no solo al vencimiento del plazo de retribución , agregó la ministra.

PLAN DE MODERNIZACIÓN

Junto con estos resultados, el Ministerio anunció un plan de modernización que fortalecerá el diseño y la gestión de Becas Chile hacia adelante.

Entre las medidas anunciadas destaca la focalización de las futuras convocatorias en áreas estratégicas para el desarrollo del país, la interoperabilidad de datos con otros organismos públicos que permitirán anticipar riesgos de manera temprana, y el avance hacia la unificación de los sistemas de ANID mediante tecnologías digitales y de inteligencia artificial.

Estas iniciativas apuntan a dotar al programa de una plataforma moderna, con trazabilidad completa durante todo el ciclo de vida de cada beca y rendición de cuentas en tiempo real.

"Estamos dando un paso decisivo hacia un Becas Chile más moderno, más trazable y más alineado con las prioridades estratégicas del país. Desde que se creó este programa, Chile ha vivido un crecimiento notable en su oferta de posgrados, en materia de doctorados la oferta se ha duplicado y en magister ha crecido en un 63%", dijo la ministra.

"Contamos con más de 300 programas de magíster acreditados por la CNA, con un nivel que permite a nuestros investigadores competir directamente con las mejores universidades del mundo. A esto se suma que cursar un posgrado en Chile representa hoy un tercio del costo de hacerlo en el extranjero, lo que abre nuevas y mejores oportunidades para formar talento de excelencia dentro del país. Queremos que cada peso invertido en talento chileno se traduzca en desarrollo real para Chile", añadió Lincolao

El plan contempla, además, el fortalecimiento de los mecanismos de pago para asegurar que cada desembolso corresponda con precisión a los beneficios establecidos en la normativa, junto con una evaluación conjunta con el Ministerio de Educación para ampliar el acceso del programa a estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

A esto se suma la incorporación de una medición sistemática del retorno de la inversión, que permitirá relevar de forma más completa la contribución de Becas Chile al desarrollo científico, tecnológico y social de Chile.