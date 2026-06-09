Becker destacó detención de 4 integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche

Tirua, 12 de septiembre 2024 En el sector La Campana un allanamiento dejo a una persona muerta y a un detective herido ademas de 7 detenidos en un operativo relacionado con la organizacion Weichan Auka Mapu. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

"Quiero felicitar el accionar de estos agentes del Estado que, sin duda, a propósito del apoyo que hoy tienen de parte del presidente Kast. Esto va a significar que muy pronto, estos delincuentes van a estar en la cárcel", aseguró el senador Miguel Becker.

El senador Miguel Becker destacó el operativo desarrollado en la comuna de Cañete, que permitió la detención de cuatro personas vinculadas a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), en el marco de una investigación por delitos asociados a hechos de violencia en la macrozona sur.

"Hubo una importante intervención de la policía de investigaciones con el apoyo de por supuesto, de la fiscalía a propósito de la detención de cuatro delincuentes cobardes que han estado actuando en la provincia del Bío Bío , señaló Becker.

Y agregó que quiero felicitar el accionar de estos agentes del Estado que, sin duda, a propósito del apoyo que hoy tienen de parte del presidente Kast. Esto va a significar que muy pronto, estos delincuentes van a estar en la cárcel".

El parlamentario recordó que la Resistencia Mapuche Lafkenche ha sido investigada en diversas causas relacionadas con ataques incendiarios, asociación ilícita y otros delitos ocurridos en la macrozona sur, registrando en los últimos años múltiples operativos y detenciones de integrantes y colaboradores de la organización.