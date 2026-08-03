Becker pide a Kast declarar zona de catástrofe para comunas de La Araucanía

Concepción Domingo 2 de agosto de 2026 El río Andalién se desbordó a la altura del sector Chaimávida en la comuna de Concepción provocando la inundación de amplios sectores y la evacuación de quienes ahí vive Sin embargo muchos no quisieron salir de sus - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El parlamentario afirmó que la magnitud del sistema frontal hace necesario disponer de recursos extraordinarios para apoyar a las familias afectadas, recuperar infraestructura y enfrentar las pérdidas que también afectan al mundo rural.

El senador Miguel Becker solicitó al Presidente de la República que evalúe decretar zona de catástrofe para las comunas más afectadas de La Araucanía, luego del intenso sistema frontal que durante el fin de semana provocó inundaciones, aislamiento de comunidades, daños en viviendas y graves afectaciones en distintos puntos de la región.

De acuerdo con el balance de emergencia, La Araucanía concentra la mayor cantidad de personas aisladas del país, con 5.032, además de 84 damnificados, 22 personas albergadas, más de 55 mil clientes sin suministro eléctrico y cientos de viviendas con distintos niveles de daño.

Entre las comunas más afectadas figuran Carahue, Victoria, Curacautín, Teodoro Schmidt, Angol, Loncoche y Curarrehue, donde se han registrado desbordes de ríos, remociones en masa, cortes de agua potable, colapso de sistemas de alcantarillado y problemas de conectividad. La región mantiene además una Alerta Roja por riesgo de desbordes de ríos.

En esa línea, el senador Becker sostuvo que la magnitud de la emergencia requiere herramientas extraordinarias para apoyar a las familias y a los sectores productivos afectados.

"Tras este fin de semana donde ha llovido y ha habido un viento feroz en nuestra región. Hay muchas comunas que están en una situación catastrófica. Por eso, queremos pedirle al Presidente de la República que declare a alguna de nuestras comunas de la Región de La Araucanía como zona de catástrofe , solicitó el parlamentario.

Y agregó que es necesario se le puedan entregar recursos adicionales para recuperar las condiciones de vida de las personas, pero también preocuparnos de los animales que están quedando sin su forraje en distintos lugares de la región. Esto es absolutamente urgente y esperamos que el Gobierno escuche nuestro llamado".

El senador indicó que una eventual declaración de zona de catástrofe permitiría disponer de recursos excepcionales para acelerar la recuperación de las comunas más golpeadas, apoyar a las familias afectadas, reparar infraestructura crítica y entregar ayuda al mundo agrícola y ganadero, uno de los sectores más impactados por el temporal.

Asimismo, llamó a mantener un monitoreo permanente de la evolución de la emergencia mientras continúan las labores de respuesta en la región.