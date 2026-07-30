Bernardo Fontaine descarta privatizar Codelco y defiende plan de recuperación

Valparaiso, 24 de junio 2026 El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine en la sesion de la comision de Mineria Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

El presidente del directorio de la estatal aseguró que la estrategia de la minera no contempla vender parte de la compañía ni abrirla a la bolsa para captar capital privado.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, descartó que el plan de recuperación de la minera estatal contemple una eventual privatización, esto tras el debate que abrió el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

A través de una publicación en su cuenta de X, Fontaine afirmó que como he dicho desde que asumí, nuestro plan de recuperación de Codelco no incluye ninguna privatización .

El ejecutivo agregó que muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa administrando, pero no estamos en esa idea .

La publicación de Fontaine se da en medio de la discusión generada por distintas propuestas sobre el futuro financiero de Codelco, marcada por sus niveles de endeudamiento, la necesidad de nuevas inversiones y los desafíos para aumentar su producción.

El debate sobre la privatización de la cuprífera como solución la inició el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien planteó -en entrevista con La Tercera- que, tras la aprobación de la megarreforma lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa .