Betancurt pide declarar con urgencia zona de catástrofe en la Región del Biobío

Penco Viernes 17 de julio 2026 Comienza los trabajos de limpieza de la caleta Cerro Verde de la comuna de Penco tras los graves daños que produjo el frente de mal tiempo y las marejadas anormales que afectaron al centro sur del país (Carlos Acuña/Aton - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 2 Ago. (ATON) -

La diputada Lilian Betancurt solicitó al Ejecutivo declarar con urgencia a la Región del Biobío como zona de catástrofe, ante los graves daños provocados por los últimos sistemas frontales que han afectado a las provincias de Biobío, Arauco y a la comuna de Lota.

La diputada Lilian Betancurt solicitó al Ejecutivo declarar con urgencia a la Región del Biobío como zona de catástrofe, ante los graves daños provocados por los últimos sistemas frontales que han afectado a las provincias de Biobío, Arauco y a la comuna de Lota.

Hoy tenemos más de 300 viviendas afectadas, rutas completamente cortadas, familias aisladas y comunidades que siguen amenazadas por el aumento de los ríos y esteros. Por eso solicitamos al Gobierno que declare urgentemente a la Región del Biobío como zona de catástrofe , señaló la diputada Lilian Betancurt.

La parlamentaria agregó que esta medida permitiría fortalecer la respuesta ante la emergencia. Necesitamos movilizar recursos extraordinarios, disponer de más maquinaria, acelerar la entrega de ayudas y levantar un catastro completo de los daños. Las familias no pueden seguir esperando mientras pierden sus viviendas, sus caminos y sus fuentes de trabajo , enfatizó.

Betancurt recordó que en junio de 2024 la Región del Biobío también fue declarada zona afectada por catástrofe debido a las intensas lluvias, medida que permitió agilizar procesos administrativos, movilizar recursos y fortalecer la respuesta del Estado frente a la emergencia.

Las intensas precipitaciones han generado inundaciones, desbordes de ríos, esteros y canales, viviendas anegadas, caminos interrumpidos, socavones, derrumbes, remociones en masa, cortes de energía eléctrica y comunidades rurales aisladas.

Durante la jornada del sábado 1 de agosto, Senapred canceló la alerta amarilla y declaró alerta roja para toda la región, debido al incremento gradual y sostenido de los caudales. La Dirección General de Aguas advirtió que estos niveles podrían provocar daños en sectores poblados e infraestructura, además de requerir evacuaciones y un mayor despliegue de maquinaria y equipos de emergencia.

De acuerdo con el último balance regional informado por Senapred, 379 viviendas presentan algún tipo de afectación en 13 comunas del Biobío. Los mayores daños se concentran en Tomé, Curanilahue, Los Ángeles, Cabrero, Negrete y Hualpén.

Los equipos municipales continúan desarrollando evaluaciones en terreno, por lo que el número de viviendas y familias afectadas podría aumentar durante las próximas horas.

En materia de conectividad, el reporte actualizado de la Dirección de Vialidad contabilizó 15 rutas interrumpidas y otras 18 habilitadas únicamente para tránsito con precaución.

Los cortes se deben a inundaciones, deslizamientos de tierra, erosiones, crecidas de cauces, caída de árboles y daños en las calzadas. Entre los puntos afectados se encuentran la Ruta de la Madera y diversos caminos de Los Ángeles, Santa Bárbara, Mulchén, Alto Biobío, Nacimiento, Cabrero, Curanilahue y otras comunas de la región.