Bianchi emplaza a Kusanovic: "Es un ignorante que no sabe cómo vota"

Valparaiso, 8 de abril 2026 el senador Karim Bianchi durante la Comision de Seguridad Publica Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

El senador Karim Bianchi (IND) emplazó a su par Alejandro Kusanovic (IND-exRN), quien señaló que el Gobierno negoció "con un sector político no afín al nuestro, que es más de izquierda, que son los Bianchi en Magallanes".

El senador Karim Bianchi (IND) emplazó a su par Alejandro Kusanovic (IND-exRN), quien señaló que el Gobierno negoció "con un sector político no afín al nuestro, que es más de izquierda, que son los Bianchi en Magallanes".

En conversación con Radio Universo, Bianchi descartó haber negociado con el Ejecutivo. "Yo no he negociado nada, ni para ahora que voto esto, ni para la nominación del delegado, yo no negocio nada con nadie, entonces no quiero verme manchado por este señor".

El parlamentario cuestionó que el senador Kusanovic condicione su apoyo a la megarreforma y sostuvo que "él puede votar como se le antoje, pero lo que es inaceptable es la extorsión, y lo que es inaceptable en una persona de su edad son las pataletas".

"Si yo veo a un senador que dice ´si a mí no me dan algo, yo no les voto´, o porque no me dieron una delegada me molesto, eso yo creo que raya totalmente fuera de los códigos que tiene que existir en una política sana", afirmó.

Asimismo, acusó que Kusanovic "ni siquiera sabe cómo vota" y que cuando se debe "votar le pregunta al senador Kuschel o al senador Edwards cómo vota, y le levantan el dedito y Kusanovic le aprieta el dedito, eso es lo que hace".

"Es un ignorante que no sabe cómo vota, entonces quizás en la etapa de la votación de la reforma tal vez también padezca la ignorancia", manifestó el senador Bianchi.