Biministro Alvarado confía en que el acuerdo con el PPD "se pueda recomponer"

Santiago 13 de julio 2026. El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, realiza un punto de prensa en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

"Espero que en el transcurso de las próximas horas esa relación se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado , señaló el jefe de gabinete confiando en llegar a un arreglo antes de la votación de la megarreforma (miércoles).

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abogó porque el acuerdo entre el Gobierno y el PPD por la megarreforma se pueda recomponer antes de que el proyecto sea votado en la Sala del Senado este miércoles.

Espero que, en el transcurso de las próximas horas, de los próximos días, tenemos plazo hasta el miércoles, esa relación se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado , aseguró el jefe del gabinete al ser abordado por la prensa en La Moneda después del comité de Seguridad.

Esa indicación fue retirada, por lo tanto, ese problema hoy día no existe y la indicación que hizo relación con la invariabilidad tributaria, se va a mantener exactamente en los mismos términos de la propuesta del PPD. En mi juicio, retirada la indicación anterior y aprobándose la indicación que propuso el PPD, quedamos en los mismos términos que se habían conversado , aseguró.

Y agregó que yo entiendo que estos procesos generan frustraciones, generan incomodidades, generan molestias, pero ya hemos estado conversando, se han dado las explicaciones y espero que en los próximos días esto se pueda recomponer .

El miércoles se va a votar exactamente lo que ellos propusieron, por lo tanto, espero que, si se mantiene lo que ellos propusieron, puedan recapacitar y apoyar su propia indicación , agregó.

Sobre el quiebre de las confianzas, si existe disposición, si existe voluntad, se puede recomponer y en eso estamos trabajando, en eso estamos conversando .

La rebaja del 22% públicamente el ministro Jorge Quiroz la había manifestado, pero si eso no estuvo o no fue bien clarificado en la conversación con el PPD, aquí el valor de la palabra empeñada es lo que manda y si no estuvo en el marco de las conversaciones, se retira y problema solucionado , finalizó