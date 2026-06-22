Biministro Alvarado: "Cuando se trata de menores, nunca hay una sobrerreacción"

Santiago 22 de junio 2026. El Biministro del Interior y la Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado; junto al Ministro del Trabajo, Tomas Rau; realizan punto de prensa luego del quinto Consejo de Gabinete en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, respondió a las críticas de quienes aseguran que el ejecutivo tuvo una reacción desmedida al informe de Contraloría sobre menores haitianos que no han podido ser localizados.

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, respondió a quienes han criticado que el Gobierno ha tenido una sobrerreacción ante al pre informe de Contraloría, sobre los menores haitianos que no han sido encontrado.

Yo quiero expresar que cuando se trata de menores, nunca hay una sobrerreacción. Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar y en este caso específico saber dónde están, con quién están, cómo se encuentran y en caso de ser necesario, de qué manera ayudarlos y protegerlos , aseguró Alvarado en un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda.

Y aseguró que lo que ha hecho el Gobierno es simplemente tomar conocimiento a través de un informe de la Contraloría de un problema serio y delicado que detectó que de 105 casos, 64 niños no fueron ubicados por la Contraloría y en función de aquello se formó una fuerza de tarea liderada por la ministra (María Jesús) Wulf que a la fecha ha ido entregando resultados .

Gran parte de esos menores han podido ser ubicados y se ha constatado que están en buenas condiciones. Así que en ningún caso hay una sobrerreacción cuando se trata de una evidencia que nos entrega un organismo independiente como es la Contraloría respecto a situación de menores , aseguró.

Y consultado respecto a un aprovechamiento político, les quiero manifestar que desde el primer instante, en este mismo podio, les señalé que el objetivo principal del Gobierno era el bienestar de los niños, ubicarlos, encontrarlos, saber cómo se encontraban y cómo se les podía ayudar, y yo mismo manifesté y señalé que no era el momento de los cuestionamientos políticos .

Al biministro también le consultaron por la posibilidad de un corredor humanitario, con los cambios que se han dado en la región a lo que respondió que uno va a esperar que como son temas de Estado, independientemente de quién gobierne, exista siempre una colaboración en ese sentido porque hay un bien superior que está en juego .