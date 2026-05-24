Biministro Louis de Grange: El MOP empujará a Transportes y Telecomunicaciones"

Santiago 11 de mayo 2026. El Ministro de transportes, Louis de Grange, se dirige al tercer Consejo de Gabinete en el palacio de Gobierno Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

El titular de ambas carteras dio cuenta de lo que pretende hacer cumpliendo las dos funciones.

El biministro Louis de Grange, de la cartera de Obras Públicas y de la de Transportes y Telecomunicaciones, manifestó durante esta jornada en el programa Estado Nacional de TVN que su meta es acelerar la infraestructura clave y avanzar en regulación y en conectividad.

"Yo creo que el MOP va a empujar a Transportes y Telecomunicaciones, porque son primos hermanos, son del mismo ADN", dijo el representante del gobierno.

De Grange asumió en marzo en Transportes y Telecomucaciones, y esta semana asumió en el MOP por el cambio de gabinete, reemplazando a Martín Arraú, quien asumió en Seguridad Pública.

Sobre los avances en Transportes y Telecomunicaciones, dijo que "han estado básicamente en el foco de facilitación regulatoria. Eso ha sido un sello del actual gobierno, que busca acelerar los procesos, darles más eficiencia y velocidad, para que ello se traduzcan en una mejoría en la calidad de vida".

Y al respecto destacó la implementación del reglamento de la llamada "Ley Uber", que según él ha frenado alzas en los precios y evitado dejar zonas desconectadas.

"También se ha protegido el empleo, pues son 150.000 los conductores de aplicaciones. Muchos de ellos ven esto como un complemento a su renta o bien es su trabajo cuando quedan sin pega", señaló el biministro.

Acerca de las prioridades del MOP, De Grange declaró que "vamos a hacer todas las gestiones posibles para adelantar al máximo y avanzar en todas las infraestructuras que son necesarias, tanto de carreteras, desaladoras, eventualmente embalses y los puertos".