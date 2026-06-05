Biministro Mas y Desbordes inauguran primera tienda "Don Salva" de Cencosud

Santiago 5 de junio 2026. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes y ejecutivos de Cencosud, inauguran oficialmente la primera tienda de Don Salva, nueva cadena de supermercados de descuento en - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, inauguraron la primera tienda de "Don Salva" de Cencosud. Se trata de una nueva cadena de supermercados de descuento en Chile.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, inauguraron la primera tienda de "Don Salva" de Cencosud. Se trata de una nueva cadena de supermercados de descuento en Chile.

La tienda se encuentra ubicada en Santo Domingo 1520. El formato ha sido diseñado bajo un modelo operacional simple y eficiente, que permite ofrecer precios competitivos de manera permanente.

Sus locales cuentan con aproximadamente 180 m² de superficie y una selección de productos esenciales para el hogar, incluyendo abarrotes, panadería, perfumería, botillería, perecibles y marcas exclusivas de Cencosud.

El biministro Mas señaló que "el dinamismo económico se traduce en persianas que se levantan, en locales que se abren y carritos que se llenan con precios convenientes de manera permanente. Y para que inversiones como estas se multipliquen, el Estado tiene que consolidarse como un facilitador".

"En eso estamos y formatos como esta nueva cadena de supermercado son el ejemplo exacto de cómo el mercado reacciona con agilidad a esta nueva visión, para ofrecer soluciones concretas y demuestra que se pueden constituir empresas con un profundo sentido social, llevando el ahorro directo al abastecimiento indispensable de los hogares sin intermediarios y en la esquina de sus casas", añadió.

Por su parte, el alcalde Desbordes relevó el trabajo conjunto desarrollado con Cencosud y destacó que ha sido un aliado importante para Santiago, apoyando distintas iniciativas de recuperación. Gracias a ese respaldo hemos avanzado en proyectos relevantes para la ciudad, por lo que valoramos este compromiso .

Y expresó que es una muy buena noticia recibir este nuevo formato, pensado para el barrio, con precios más convenientes y orientado a responder a las necesidades cotidianas de vecinos y vecinas, especialmente en un contexto económico complejo para muchas familias .

Don Salva busca transformarse en una alternativa relevante para las compras cotidianas de los hogares, acercando productos esenciales a precios competitivos en ubicaciones estratégicas de barrio.

La apertura de esta primera tienda marca el inicio del plan de expansión de la cadena, que contempla nuevas aperturas en Santiago Centro, distintas comunas de la Región Metropolitana y otras ciudades del país durante los próximos meses.