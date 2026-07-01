Biministro Mas por Imacec: Recibimos una economía estancada y golpeada"

Santiago, 18 de junio 2026. Comision de Mineria y Energia en sesion especial con el objeto de continuar la discusion general del proyecto de ley, que modifica el Codigo de Mineria. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 1 Jul. (ATON) -

Daniel Mas, titular de Economía y Minería aseguró que la megarreforma impulsada desde el Gobierno "establece las bases para que Chile vuelva a progresar" y aseguró que no se puede esperar en la reactivación de la economía.

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, utilizó la red social X para comentar el último Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), el que volvió a caer en mayo, completando cinco meses de retrocesos consecutivos. Destacó, una vez más, los problemas heredados de la administración anterior y llamó a reactivar la economía.

El dato confirma lo que ya dijimos: Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado , señaló el secretario de Estado a través de un video de la red social grabado en una carretera cerca de Los Ángeles en la Región del Biobío.

Y agregó que quiero ser claro, el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social establece las bases para que Chile vuelva a progresar .

No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas , dijo en la grabación el secretario de Estado, quien se ha mostrado bastante activo en redes sociales.