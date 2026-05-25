Santiago, 20 de Abril de 2026. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en su calidad de delegados del Presidente de la República, junto a los integrantes del directorio de Codelco participan en la junta - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

"Valoramos la decisión de Máximo Pacheco de dejar la presidencia de NovaAndino Litio, dada su salida como presidente de Codelco", publicó en sus redes sociales el secretario de Estado a cargo de las carteras de Minería y Economía.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó la salida de Máximo Pacheco de la presidencia tanto NovaAndino Litio, sociedad creada entre Codelco y SQM para explotar litio en el salar de Atacama

"Valoramos la decisión de Máximo Pacheco de dejar la presidencia de Nova Andino Litio, dada su salida como presidente de Codelco", publicó el ministro Mas en su cuenta de X.

Y agregó que "se inicia una nueva etapa que debe estar marcada por la excelencia en la gestión, la seguridad de los trabajadores, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, que se traduzca en un mayor aporte al Estado y los chilenos. ¡Codelco puede más!".

Pacheco, nombrado por el presidente Gabriel Boric, en 2022, para liderar Codelco, es economista, socialista, exdirector de empresas privadas y exministro de Bachelet, entre 2014 y 2018.

En sus últimas horas al mando de la minera estatal, la autoridad difundió un video de unos cinco minutos en el que se despide de Codelco y de sus trabajadores.