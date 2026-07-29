Bloquean Oficina Judicial Virtual a abogado que presentó 38 mil escritos con IA

Santiago, 26 marzo 2024. Imagenes referenciales del poder Judicial de Chile. Marcelo Hernandez/Aton Chile - MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El abogado Paul Chateau solicitó el desarchivo de causas, o bien renunció a la representación de distintos clientes asociados al retail, cajas de compensación, bancos, entre otros.

La corporación administrativa del Poder Judicial confirmó que fue bloqueado el ingreso a la Oficina Judicial Virtual del abogado que presentó más de 38 mil escritos en pocas horas, todos generados por inteligencia artificial, lo que provocó el enojo de los jueces.

El Mercurio confirmó el bloqueo de este profesional tras hacer la consulta a la corporación administrativa, medida que se adoptó para evitar que siguiera afectando el normal funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual. Asimismo, se informó que los antecedentes se remitieron a la Corte Suprema.

De acuerdo a esta información, si bien no se produjo la caída del portal institucional, ralentizó la tramitación de causas civiles. El abogado Paul Chateau solicitó el desarchivo de causas, o bien renunció a la representación de distintos clientes asociados al retail, cajas de compensación, bancos, entre otros.

El problema se discutió en el último Pleno del máximo tribunal y se pidió un informe a la Corporación Administrativa del Poder Judicial de lo ocurrido, así como una propuesta de medidas que se pueden adoptar para que no se repita la situación.

Se pidió informar al Departamento de Informática de la CAPJ; luego, se adoptarán las medidas necesarias , comentó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a El Mercurio.

La magistrada Rocío Pérez, en representación del Comité de Jueces Civiles de Santiago, denunció esta situación a la ministra Chevesich y afirmó que "además de aumentar considerablemente nuestra carga de trabajo, influye en el clima de cada tribunal, toda vez que no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia".

"El abogado señaló verbalmente que prestaba servicios a varios clientes tales como Santander, Caja Los Andes, CAT Cencosud, los Parques Cementerio y dejó de hacerlo. Por lo que renunció al patrocinio y poder en las causas que llevaba. Para tal efecto usó un agente externo' (robot) para no tener que ingresar los escritos causa por causa", añadió la magistrada Pérez.