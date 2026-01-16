Chile y Bolivia acuerdan reforzar su cooperación tras casi medio siglo de frías relaciones

Los ministros de Exteriores de Bolivia y Chile, Fernando Aramayo, y Alberto van Klaveren - MINISTERIO DE EXTERIORES DE BOLIVIA EN X

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, ha recibido este jueves a su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, en Santiago, donde han firmado un memorando de entendimiento en distintas áreas, después de cerca de medio siglo de distanciamiento entre los dos países.

"La presencia en Chile del canciller Aramayo realmente marca un hito en nuestra relación bilateral porque en el pasado no ha sido frecuente un encuentro entre cancilleres de Chile y de Bolivia", ha destacado el dirigente chileno en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha celebrado el "excelente" encuentro.

El jefe de la diplomacia chilena ha asegurado que "se nos abren grandes posibilidades" con estos memorandos, que abordan distintas áreas, como la política arancelaria, el sector del turismo o las rutas aéreas entre los dos países, y "también en términos de relaciones humanas". "Esperamos un futuro muy prometedor en nuestra relación con Bolivia y creemos que esta reunión apunta justamente en esa dirección", ha agregado.

Por su parte, el titular de Exteriores boliviano se ha mostrado agradecido por la "respuesta muy ágil, muy efectiva, muy eficiente, a muy corto plazo" del Ejecutivo chileno, que ha dado lugar a una "sustantiva agenda de nueve puntos" a discutir con el país vecino sobre "recursos hídricos, fronteras y comercio", entre otros temas.

Aramayo ha extendido su gratitud a su par chileno y en particular al expresidente Gabriel Boric "por haber hecho material todo este conjunto de contenidos que dan cuenta de un buen camino por el que estamos transitando en la aspiración común de poder restablecer relaciones diplomáticas en el tiempo más breve posible".

Este ha sido el primer viaje de una autoridad de Bolivia desde que Rodrigo Paz iniciara su mandato tras ser investido en noviembre de 2025, en un acto al que acudió el entonces mandatario chileno. Fue la primera reunión de jefes de Estado de los dos países en casi dos décadas.

El Ejecutivo de Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas con Chile en marzo de 1978, desde entonces La Paz y Santiago han reducido sus relaciones a nivel consular.