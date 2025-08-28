Detenidos en Chile cinco policías bolivianos que cruzaron la frontera en una operación antidroga

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bolivia han denunciado este miércoles la detención de al menos cinco efectivos de la Policía en territorio chileno, tras cruzar la frontera durante un operativo contra el narcotráfico.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamami, ha confirmado en declaraciones recogidas por el diario 'El Deber' que el Gobierno boliviano se encuentra realizando las gestiones diplomáticas para la liberación de los agentes, asegurando que estos "solo cumplían con su deber".

"Lo único que estaban haciendo era su trabajo. Estaban cumpliendo con su deber. Esperamos que en los próximos días sean liberados", ha señalado sobre un suceso que tuvo lugar en la víspera en la región de Antofagasta.

El dirigente boliviano ha explicado que los efectivos encontraron "marihuana y cocaína" en el interior del vehículo al que seguían en dirección a Chile, después de que éste se detuviese por una nevada, por lo que consiguieron arrestar al conductor.

"En ese momento se acercaron carabineros de Chile, quienes les manifestaron que estaban en territorio chileno y procedieron a detener a nuestros efectivos", ha agregado.