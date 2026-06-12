Bomberos confirma que encontraron cuerpo de argentino desparecido tras incendio

Santiago, 9 de junio de 2026. Incendio afecta a casonas antiguas ubicadas en Libertad con Agustinas en Santiago Centro, tercera alarma de incendio y derrumbes Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 12 Jun. (ATON) -

Luego de más de seis horas de trabajos fueron hallados los restos de Brian Lobos, quien se encontraba desaparecido tras el incendio y posterior derrumbe ocurrido el pasado martes en una casona de calle Libertad con Agustinas en la comuna de Santiago.

El cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó que fue encontrado el cuerpo de Brian Lobos, ciudadano argentino que estaba desaparecido tras el incendio y posterior derrumbe ocurrido el pasado martes en una casona de calle Libertad con Agustinas.

Según informó Radio Bío Bío, Sergio Yévenes Santander, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, detalló que, tras iniciar sus labores a eso de las 7:00 de la mañana y después de seis horas de trabajo planificado y coordinado , pudieron encontrar y ubicar a la víctima .

Fue un trabajo arduo; hemos retirado gran cantidad de toneladas de escombros. Tuvimos que asegurar el sitio por posibles derrumbes. Pero hemos llegado a la víctima y en este minuto ya se le informó al fiscal , agregó el comandante de Bomberos.

La búsqueda de la víctima se tornó especialmente dramática por la presencia de su madre, quien viajó desde Argentina y llegó a primera hora de este viernes al lugar en el que se realizaban los trabajos de remoción.

El Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros comenzó a realizar los peritajes por instrucción del Ministerio Público, los que se sumarán a las investigaciones que sigue realizando Bomberos.