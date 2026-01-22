Boric critica a diputada electa republicana por aprovecharse de la tragedia

Concepcion, 21 de enero 2026. El Presidente de la Republica Gabriel Boric visita la poblacion Vipla en Lirquen luego de los incendios forestales en el Bio Bio. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 22 Ene. (ATON) -

El Presidente respondió duramente a parlamentaria electa. La acusó de promocionarse a ella misma vestida con atuendo de campaña.

El Presidente Gabriel Boric respondió esta mañana a las críticas de la diputada electa del Partido Republicano, Paz Charpentier, quien cuestionó la gestión del Gobierno frente a la emergencia en el Biobío.

A través de un video publicado en X, la representante del distrito 20 afirmó que es falso lo que ha dicho el Presidente Boric y sostuvo que la emergencia en la región del Biobío no ha sido enfrentada de manera oportuna ni eficiente. La catástrofe exige más velocidad y foco en las familias .

El Mandatario replicó el registro en la misma red social, defendiendo el despliegue de las instituciones: Mientras funcionarios de CONAF y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente, MOP retira escombros, desarrollo social aplica fichas para entregar apoyos económicos, Senapred instala casas de emergencia, salud pone vacunas y asiste psicológicamente, SML identifica cuerpos, Fuerzas Armadas y Carabineros aseguran el orden público, ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales, delegados y seremis trabajan 24/7, y la solidaridad se despliega por todo Chile, una diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma .

En paralelo, Boric ha recorrido las regiones afectadas por los incendios -Biobío, Ñuble y La Araucanía- reuniéndose con autoridades locales y nacionales, y entregando balances sobre la emergencia.