Boric envía al ministro del Interior a Buenos Aires ante el "linchamiento" de chilenos en un partido de fútbol - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

CHILE, 21 Aug (EUROPA PRESS)

En respuesta a los violentos incidentes ocurridos la noche anterior durante el encuentro de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el envío del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires. El objetivo es atender de manera directa la situación de los heridos y de casi un centenar de chilenos que resultaron detenidos tras los enfrentamientos en las gradas.

El mandatario chileno calificó los hechos como un "inaceptable linchamiento" hacia algunos compatriotas, enfatizando su compromiso de proteger los derechos de los ciudadanos chilenos, al tiempo que espera que las responsabilidades sean determinadas por la justicia. "La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", declaró Boric en X.

Durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que enfrentaba a Independiente con Universidad de Chile, se desataron altercados violentos en las gradas, obligando a la suspensión del encuentro en la segunda mitad. Los enfrentamientos dejaron una veintena de heridos, incluyendo casos graves.

Previo a este anuncio, Boric ya había hecho declaraciones culpando a los violentos de ambas hinchadas y a los encargados de seguridad del estadio por los sucesos. Reafirmó que corresponde a la justicia determinar a los responsables de los disturbios, que tuvieron lugar en un momento en que el marcador estaba 1-1, siendo la Universidad de Chile quien llevaba la delantera con un 2-1 en el global.