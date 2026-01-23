Boric exige orden al oficialismo: De una vez por todas, pónganse a la altura"

Santiago 23 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, anuncia nuevas medidas de ayudas tempranas y detalla apoyos en curso para familias afectadas por incendios forestales en la zona centro sur del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 23 Ene. (ATON) -

La exclusión del Frente Amplio y el Partido Comunista del conclave organizado por el Socialismo Democrático generó críticas sobre la fractura oficialista y el rol del Ejecutivo en su manejo.

Ante ese escenario, el Presidente Gabriel Boric emplazó a las colectividades: De una vez por todas se pongan a la altura de la situación .

El mandatario insistió en que la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura .

Consultado por las críticas a la respuesta gubernamental frente a los incendios en Ñuble, Biobío y La Araucanía, Boric defendió la gestión desplegada: Nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes ( ) hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno .

Recordó además que el Estado involucra múltiples instituciones y que cuestionar la acción equivale también a desconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas, Senapred, municipios y gobernaciones regionales.

Finalmente, Boric detalló las medidas de apoyo implementadas: el pago de la primera nómina de damnificados con ficha FIBE, la creación de un bolsillo electrónico de emergencia de 50 UF para viviendas con daños leves o medianos, un subsidio de retención laboral, asistencia técnica y apoyo de Sercotec para mipymes y cooperativas afectadas.

También se anunció una beca de emergencia de $200 mil por alumno y un apoyo anual de $700 mil para estudiantes de educación superior, dividido en hasta diez pagos adicionales a la beca BAES.