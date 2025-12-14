Chile.- Boric hace un llamamiento a la participación antes de votar en las presidenciales de Chile

Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, ha ejercido este domingo su derecho al voto en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas y ha hecho un llamamiento a la participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas que se celebran este domingo.

"¡A votar! A seguir construyendo nuestra democracia", ha afirmado en una escueta declaración a los medios de comunicación a la entrada del colegio electora, según recoge el diario 'El Mercurio' en su edición digital.

Boric ha llegado caminando y con su hija Violeta en brazos al colegio electoral poco después de las 9.00 horas, una hora después de la apertura de urnas. También ha estado acompañado por su pareja, Paula Carrasco.

Igualmente ha votado el expresidente Ricardo Lagos, en su caso acompañado por su hija Francisca. Lagos ha ejercido su derecho en el Liceo Insuco de Santiago de Chile.

En esta segunda vuelta se enfrentan el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y la candidata de izquierdas y oficialista Jeannette Jara. Jara, de 51 años, fue la opción más votada en la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26,9 por ciento de los votos, pero su rival, Kast (23,93 por ciento) cuenta con sumar el apoyo de los otros tres candidatos de derecha tras recibir su respaldo explícito.