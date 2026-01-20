Boric lamenta muerte de carabinera y asegura que se dará con los responsables

Santiago 19 de enero 2026. Presidente de la Republica, Gabriel Boricrealiza una declaracion junto al Presidente Electo Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 Ene. (ATON) -

En este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución , publicó el jefe de Estado en su red social X.

La muerte de una carabinera perteneciente al Grupo de Adiestramiento Canino mientras se desplazaba en su motocicleta, fuera de su horario laboral, durante la madrugada, motivó la reacción del Presidente Gabriel Boric, quien utilizó sus redes sociales para referirse al trágico hecho.

Lamentamos el fallecimiento de una carabinera durante esta madrugada en Santiago centro, quien se encontraba de civil en una motocicleta y fue chocada sin que se le haya prestado ayuda .

Añadió: En este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución , publicó el mandatario.

De acuerdo con los antecedentes aportados por la Fiscalía Centro Norte, cerca de las 00.30 horas, en la intersección de San Diego con Ñuble, se produjo un accidente de tránsito que terminó con la vida de la funcionaria policial.

La uniformada se desplazaba en motocicleta cuando fue impactada por un automóvil blanco. El choque fue de tal magnitud que la carabinera salió eyectada hacia la vía pública, falleciendo en el mismo. El conductor del vehículo, en tanto, escapó sin prestar ayuda.