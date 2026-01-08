Boric llama a Kast a mantener el plan de trenes: Chile no parte de cero"

Valparaiso, 8 de enero 2026 El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza visita inspectiva e inicio de pruebas de los nuevos trenes del Tren Limache-Puerto de EFE en la Estacion Puerto Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 8 Ene. (ATON) -

Chile se construye sobre los andenes que otros recorrieron antes, sobre las vías que otros recorrieron antes, y eso es lo que estamos haciendo con Trenes para Chile , reflexionó.

El Presidente Gabriel Boric volvió a enviar un mensaje al mandatario electo, José Antonio Kast, esta vez para pedir que el próximo gobierno mantenga las políticas ferroviarias impulsadas en su administración.

Las declaraciones se dieron durante la visita inspectiva y el inicio de pruebas de los nuevos trenes del servicio Limache-Puerto de EFE, actividad en la que Boric estuvo acompañado por autoridades regionales y de transporte.

Si el miércoles el Presidente había solicitado preservar el proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso tras el megaincendio de 2024, hoy sumó un nuevo llamado: que el plan Trenes para Chile no se detenga en la siguiente gestión.

En ese contexto, Boric planteó: Me gustaría enviar un mensaje, una sugerencia al próximo gobierno. Que mantenga la política de trenes para Chile .

Advirtió sobre eventuales cuestionamientos: Hemos escuchado algunos que dicen, por ejemplo, que se podría cancelar el proyecto del tren Santiago-Valparaíso. Esa sería una mala idea, sería una mala decisión, porque Chile necesita más trenes. Y si bien son inversiones de mucha plata, son inversiones en el país de largo plazo, son políticas de Estado, que yo invito a continuar, porque Chile no se inventa de cero .

AVANCES

El jefe de Estado destacó los progresos: Hemos aumentado en un 30% la cantidad de pasajeros transportados en trenes de EFE, pasando de 51 millones en 2019 a 66 millones en 2025. Después de 18 años, volvió el tren a Puerto Montt con el servicio a Llanquihue .

También mencionó la modernización del ramal Talca-Constitución, las obras del tren a Melipilla y la construcción del puente ferroviario más largo de Chile en la Región del Biobío. En total, durante nuestro periodo de gobierno, hemos adquirido 59 nuevos trenes en el país para las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía. Además de 8 locomotoras de última generación que reemplazaron a los equipos ferroviarios de más de 60 años. Por eso, por este camino, a toda máquina vamos a llegar a la meta de 250 millones de pasajeros anuales para el año 2030 , finalizó su intervención el jefe de Estado.