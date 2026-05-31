Brote de ébola deja ya 43 muertos y más de 263 casos confirmados en RDC y Uganda

(Foto de ARCHIVO) E REMITIDA / HANDOUT por OMS /JOËL LUMBALA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 29/5/2026 - OMS /JOËL LUMBALA

Santiago 31 May. (ATON) -

En un editorial publicado por el 'Financial Times', el doctor Jean Kaseya, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África, informó, además, de que hay ahora mismo más de 1.100 casos sospechosos que están bajo investigación.

El director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África, el doctor Jean Kaseya, anunció este domingo que el brote de ébola que está asolando el norte de República Democrática del Congo y se ha extendido a Uganda deja ya 43 muertos y más de 263 casos confirmados desde su declaración hasta el pasado sábado.

En un editorial publicado por el 'Financial Times', Kaseya informó, además, de que hay ahora mismo más de 1.100 casos sospechosos que están bajo investigación en una crisis que se ha convertido en una prueba crucial para los países afectados, para la agencia que dirige y para la Unión Africana porque "el riesgo de propagación regional ya es una realidad".

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud de República Democrática del Congo ha publicado un nuevo balance oficial que detalla 42 muertos en el país y añade que hay 3.200 contactos identificados, de los cuales 967 en seguimiento.

La provincia de Ituri, epicentro de la enfermedad, deja 245 casos confirmados, 15 en Kivu norte y tres en Kivu Sur. En Uganda se han notificado un total de nueve casos confirmados, incluyendo un fallecimiento.

De las 70 muestras recibidas y analizadas en un solo día, el 29 de mayo, los sanitarios han identificado 54 resultados positivos: un 77,1%.

Kaseya insistió en que el contexto está siendo un factor crítico en la propagación. Los combates entre el Ejército y las milicias del norte y noreste del país han provocado un "movimiento constante de la población a través de las permeables fronteras" entre RDC y la vecina Uganda. "Los sistemas de salud están saturados y, para esta cepa del virus, actualmente no existe ninguna vacuna autorizada ni tratamiento específico", avisó.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra este fin de semana en Bunia, capital de la provincia de Ituri, para evaluar la situación de primera mano y reunirse con las autoridades sanitarias del país, con el ministro de Salud Roger Kamba a la cabeza.

En su primera rueda de prensa de este pasado sábado, Kamba se dio un plazo de "entre cuatro y seis meses" para "derrotar o contener el brote". El jefe de la OMS, por su parte, recordó la respuesta de RDC en brotes pasados y defendió que, aunque no existe vacuna conocida para la cepa del brote actual, la experiencia del país es ahora mismo la mejor arma.

"Sabemos que se trata de una crisis bastante compleja, pero la RDC ya cuenta con una amplia experiencia en la lucha contra el virus. Confiamos en que podremos contener esta epidemia una vez más ", afirmó Tedros.