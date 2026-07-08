Brote de ébola en República del Congo suma 580 muertos y más de 1.700 casos

(Foto de ARCHIVO) La variante Makona del virus del ébola cubre la superficie de una célula infectada. REMITIDA / HANDOUT por NIAID 21/10/2019 - NIAID

Santiago 8 Jul. (ATON) -

El último balance recoge un total de 1.708 casos, 580 fallecidos y 280 pacientes recuperados, con 680 hospitalizados y una tasa de seguimiento de los pacientes del 75,2% en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, las últimas dos parcialmente bajo control del grupo rebelde M23.

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este miércoles a más de 1.700 los casos confirmados de ébola, con 580 muertos, en el marco del brote declarado a mediados de mayo en el este del país, una zona sacudida desde hace años por el conflicto y marcada por los desplazamientos masivos de población por la inseguridad.

El último balance recoge un total de 1.708 casos, 580 fallecidos y 280 pacientes recuperados, con 680 hospitalizados y una tasa de seguimiento de los pacientes del 75,2% en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, las últimas dos parcialmente bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Asimismo, apunta que una nueva sanitaria de Ituri se ha visto afectada por el brote, mientras que resalta que "las actividades de vigilancia, cuidado, sensibilización y apoyo a las comunidades continúan en las zonas afectadas", según un comunicado publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño a través de redes sociales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote -que deja además dos fallecidos en Uganda- como una emergencia de salud pública de interés internacional, ante la preocupación por la expansión de la enfermedad. En esta ocasión, el brote está causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado.

La RDC es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.