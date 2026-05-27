Buenas noticias: Diésel baja $67 por litro y resto de bencinas frenan sus alzas

Santiago, 26 mayo 2022. Autoridades anunciaron la baja en el precio de la parafina pero no de las bencinas. Los combustibles siguen al alza en Chile. Marcelo Hernandez/Aton Chile - MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

Según el detalle de la estimación de precios de la Enap, el diésel bajará $65 por litros desde mañana jueves 28 de mayo, mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos quedarán, virtualmente, sin cambios, con variaciones apenas de -0,3$/lt y -0,4$/lt.

La Enap publicó su informe semanal de precios para los combustibles, el que trajo buenas noticias para los conductores ya que el diésel presentará una fuerte caída, mientras que el resto de las bencinas, prácticamente, no presentarán cambios.

Según el detalle de la estimación de precios, el diésel bajará $65 por litros desde mañana jueves 28 de mayo, mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos quedarán, virtualmente, sin cambios, con variaciones apenas de -0,3$/lt y -0,4$/lt.

La parafina no presentará variaciones en su precio, mientras que el Gas Licuado de Petróleo vehicular subirá $37,3 por litro.

Los precios de referencia para las gasolinas son definidos por la Enap cada tres semanas.