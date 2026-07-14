Bus del Sistema RED se estrella contra local y se incendia en el barrio Franklin

Santiago, 14 de julio de 2026. Accidente de transito entre bus Red electrico y vehiculo particular en la esquina de Santa Rosa con Franklin en la comuna de Santiago genera un incendio en locales comerciales de esa interseccion Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

De manera preliminar se informó que el conductor de la máquina falleció, mientras que la SIAT de Carabineros inició las primeras indagatorias.

Un bus del Sistema RED protagonizó un grave accidente de tránsito en la comuna de Santiago al estrellarse contra un local comercial, para luego incendiarse. El conductor había fallecido.

Por causas que se investigan, el accidente se registró alrededor de las 5:20 horas de este martes en Santa Rosa con Franklin, donde la máquina impactó frontalmente contra el local.

Luego, el bus estalló en llamas las que se propagaron al local comercial y a otros de los costados, aunque Bomberos acudió rápidamente al lugar para controlar el siniestro.

De manera preliminar se informó que el conductor de la máquina falleció, mientras que la SIAT de Carabineros inició las primeras indagatorias.

También de manera preliminar se indicó que habría un segundo vehículo involucrado en los hechos, una camioneta. El tránsito se encuentra suspendido en un amplio sector para facilitar los peritajes.