Bus del sistema RED es quemado por manifestantes cerca de la Usach

Santiago, 26 de mayo de 2026. Encapuchados queman un bus Red en la esquina de Romero con Matucana, en los limites de Santiago y Estacion Central, equipo Labocar de Carabineros realiza pericias en el lugar Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau calificó el hecho como "gravísimo y es más grave aun cuando estas personas hacen ingreso y salen desde un recinto estudiantil"

Un grupo de desconocidos quemó este martes un bus del sistema de movilidad Red en la esquina de las calles Matucana con Romero, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Las cámaras de seguridad del sector mostraron como cinco individuos encapuchados salen desde la Universidad de Santiago (Usach), cortan el tránsito, ingresan a uno de los buses detenidos, obligan a bajar a pasajeros y al conductor, para luego, con la ayuda de un acelerante, quemar completamente el vehículo del transporte público.

Finalmente, el incendio fue controlado por Bomberos, mientras que Carabineros, tras dispersar a los manifestantes, logró reestablecer el tránsito en el sector.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en un punto de prensa, se refirió al incidente y destacó el trauma para esos pasajeros que estaban yendo a su lugar de trabajo, a sus domicilios, que son violentados, obligados a abandonar este medio de transporte, se les amenaza con ser quemados".

"Esto es gravísimo y es más grave aun cuando estas personas hacen ingreso y salen desde un recinto estudiantil. Por supuesto que vamos a estudiar con calma los antecedentes y vamos a ver todas las medidas que podamos tomar como ministerio", aseguró.

El secretario de Estado agregó que "en los próximos días vamos a impulsar un paquete legislativo muy potente, que incluye efectivas medidas contra el vandalismo, como la pérdida de beneficios que entrega el Estado".