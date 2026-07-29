Cabo de atropello múltiple en feria debe cumplir prisión en unidad de la Armada

Viña del Mar 15 de Julio de 2026 En el Tribunal de Garantía de Vina del Mar se llevó a cabo la formalizacion del imputado por el atropello y muerte de seis personas en el sector de la Feria Caupolican en Gomez Carreno. Manuel Lema/ Aton Chile - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó que el cabo primero de la Armada, Jonathan Richards, debe cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en un recinto de la rama castrense tras ser imputado por el atropello ocurrido en la feria Caupolicán de Viña del Mar.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo presentado por la defensa y ordenó que el cabo primero de la Armada, Jonathan Richards, cumplir prisión preventiva en un recinto de la rama castrense tras ser imputado por el atropello ocurrido en la feria Caupolicán de Viña del Mar.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada porteño estableció que, por tratarse de un funcionario de la Armada en servicio activo, la medida cautelar debe cumplirse en un cuartel o unidad de la institución a la cual pertenece.

"El artículo 137 del Código de Justicia Militar dispone, en lo pertinente, que, si el detenido o preso fuere civil, la privación de libertad se hará efectiva en la cárcel o lugar público de detención que indique el mandamiento y, si fuere militar, en el cuartel o establecimiento militar de la respectiva institución que el mismo mandamiento señale", indica la resolución.

Asimismo, se argumenta que "teniendo el amparado la calidad de funcionario de la Armada de Chile en servicio activo, la prisión preventiva dispuesta a su respecto debe ser cumplida en el cuartel o establecimiento militar de dicha institución que corresponda y no en un recinto penitenciario dependiente de Gendarmería de Chile".

De esta forma, la Corte acogió el recurso y determinó que la medida cautelar personal de prisión preventiva decretada "deberá cumplirse en el cuartel o establecimiento militar que la Armada de Chile determine en la Región de Valparaíso, lugar al que deberá ser trasladado de inmediato".

El cabo se encuentra imputado como autor de cuasidelitos de homicidio y lesiones, tras el atropello ocurrido el domingo 12 de julio, que dejó a seis personas fallecidas y siete lesionados.