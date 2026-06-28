Uno de cada cuatro chilenos ha renunciado a un trabajo por no poder ser él mismo

Santiago 27 de junio 2026. XXVI Marcha del Orgullo que organiza el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 28 Jun. (ATON) -

En el mes del Orgullo, un estudio de Randstad reveló que el 56% de los trabajadores se siente más comprometido y productivo cuando puede expresar su identidad en el trabajo.

La identidad y el orgullo de poder ser uno mismo son valores importantes que tienen un impacto directo en cómo nos desempeñamos en la vida laboral, según reveló el estudio Workmonitor, realizado por Randstad Chile.

De acuerdo al sondeo, el 56% de los trabajadores en el país se sienten más comprometidos y productivos cuando pueden ser ellos mismos en su entorno laboral.

El estudio, que año a año analiza las expectativas, motivaciones y percepciones de los trabajadores respecto al mundo laboral, evidencia que las personas buscan cada vez más organizaciones donde puedan desarrollarse profesionalmente sin dejar de lado sus valores, personalidad e identidad.

"El sentido de pertenencia se vuelve cada día más importante en la percepción de los trabajadores, quienes necesitan sentir que son parte de su lugar de trabajo y por eso buscan sumar su talento a organizaciones que estén alineadas con sus propios valores y le den un sentido de propósito a sus vidas. Esto resulta particularmente relevante para las nuevas generaciones, que consideran al trabajo como una expresión más de su propia identidad y el espacio donde realizarse como personas", comenta Natalia Zúñiga, directora de Marketing y Comunicaciones de Randstad Chile.

En este contexto, la autenticidad aparece como un elemento que va más allá del bienestar individual; sino que contribuye a generar mayores niveles de confianza, colaboración y compromiso dentro de los equipos, impactando en la experiencia de los trabajadores y en la capacidad de las empresas de atraer y fidelizar talento.

La relevancia de este aspecto incluso aumenta entre las generaciones de mayor edad. Tanto así, que un 60% de los trabajadores pertenecientes a la generación Baby Boomer afirmó sentirse más comprometido y productivo cuando puede actuar con autenticidad en su lugar de trabajo, revelando que los temas de identidad pueden ser transversales a través de las generaciones.

La posibilidad de que un colaborador sea auténtico en su entorno laboral no solo impacta directamente en su productividad y compromiso, sino que define su permanencia en la empresa. Hoy, el respeto por el desarrollo de la identidad individual se ha consolidado como una herramienta crítica para la fidelización del talento.

Los datos respaldan esta urgencia: durante el último año, un 26% de los profesionales decidió renunciar a su empleo tras sentir que no podía ser verdaderamente él mismo en su lugar de trabajo.

Esta falta de espacios seguros golpea con mayor fuerza a la Generación Z, donde la cifra de renuncias escala al 34%, confirmando que, para los talentos más jóvenes, la coherencia cultural y la libertad de identidad son condiciones innegociables.

Estos resultados sugieren que las nuevas generaciones esperan que las organizaciones ofrezcan espacios donde puedan desarrollarse con mayor libertad y coherencia respecto a quiénes son. En ese sentido, la autenticidad y la identidad se están consolidando como un aspecto cada vez más relevante dentro de la propuesta de valor de las compañías, junto a factores tradicionalmente valorados como la remuneración.

OTROS RESULTADOS

A pesar de que la autenticidad sigue siendo un desafío para muchos trabajadores, los resultados del estudio reflejan señales positivas respecto a la evolución de las culturas organizacionales.

Durante el sondeo del año anterior, un 65% declaró esconder aspectos personales en el trabajo, a diferencia del 54% de trabajadores que manifestaron lo mismo este año. Si bien, la reducción evidencia avances, también muestra que más de la mitad de las personas todavía siente la necesidad de adaptar parte de su identidad para encajar en sus trabajos.

Sin embargo, los datos también revelan una percepción positiva sobre la evolución de los lugares de trabajo. Actualmente, un 76% de los trabajadores en Chile considera que pueden ser ellos mismos en su lugar de trabajo, lo que evidencia avances en la creación de espacios donde las personas se sienten cómodas expresando su identidad y forma de ser.

Las personas buscan cada vez más entornos laborales donde puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que ocultar quiénes son. Las empresas que promueven espacios de confianza, seguridad psicológica, respeto e inclusión no sólo fortalecen el bienestar de sus equipos, sino que también favorecen mayores niveles de compromiso, productividad y retención del talento , concluyó Zúñiga.