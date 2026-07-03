Cadem: 83% percibe emergencia laboral y 84% apoya FFAA en labores de seguridad

Chile.- Daniel Mas y 9,4% de desempleo: Costos de años de malas políticas públicas - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 3 Jul. (ATON) -

Además, la aprobación del Presidente José Antonio Kast cae 3 puntos a 38%, mientras que la desaprobación sube 5 puntos a 58%.

La encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de julio, arrojó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast cae 3 puntos a 38%, mientras que la desaprobación sube 5 puntos a 58%

En tanto, la economía y el desempleo se consolidan como la prioridad número uno del gobierno con 67% (+1pto), seguida por seguridad, delincuencia y narcotráfico con 61%, (-5pts).

Sobre la crisis laboral, 83% cree que enfrentamos una emergencia, que se refleja principalmente en los despidos e inestabilidad laboral (46%), dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo (39%, -4pts) y los bajos salarios (36%, +1pto). Además, 62% (-1pto) dice sentirse preocupado por la estabilidad de su trabajo versus 34% que está tranquilo.

En cuanto a las medidas para disminuir el desempleo, 37% opina que la más efectiva es el crecimiento de la economía, seguida por la inversión pública y privada con 33%, entregar incentivos tributarios a las empresas que contraten trabajadores formales con 22% y controlar la inmigración irregular con 22%.

FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD CIUDADANA

En otro tema, 84% (-4pts) está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de seguridad ciudadana y 73% con que apoyen a Carabineros y la PDI en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado.

En ese sentido, 86% está de acuerdo con que la colaboración de las FF.AA. sólo debe permitirse con una ley clara, 79% con que pueden ayudar a recuperar el control en zonas tomadas por el crimen organizado y 69% con que la presencia de militares en las calles aumentaría la sensación de seguridad de las personas.

Por último, 51% está en contra de que el Presidente indulte a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, mientras 41% está de acuerdo con la medida. El 58% cree que tendría un efecto negativo y 35% prevé un efecto positivo.