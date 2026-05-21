Cadem: Aprobación al Presidente Kast subió al 40% tras el ajuste de Gabinete

Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

El 87% está de acuerdo con el cambio, el 59% considera que el mandatario se equivocó en algunos nombramientos y el 50% piensa que mejorará la comunicación del gobierno con la ciudadanía.

La encuesta Cadem realizada tras ajuste de Gabinete arrojó que el 87% está de acuerdo con el cambio y que la aprobación del Presidente Kast subió 4 puntos y llegó al 40%.

Además, el 48% cree que la principal razón para el ajuste ministerial fue la mala gestión de algunos ministros, seguido por problemas de comunicación política (42%) e intentar mejorar la imagen del gobierno antes de la primera cuenta pública (41%).

Asimismo, el 59% considera que el Presidente Kast se equivocó en algunos nombramientos de su gabinete inicial y 64% está a favor de que este cambio se realizara antes del mensaje presidencial del 1 de junio.

En tanto, el 50% piensa que el ajuste mejorará la comunicación del gobierno con la ciudadanía, pero 44% opina que no habrá cambios en la capacidad del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia ni en la gestión del gobierno y 43% cree lo mismo sobre la conducción política.

En cuanto a los movimientos de ministros, el 54% considera que liderar dos ministerios es demasiado trabajo para una sola persona. En ese contexto, 47% está de acuerdo con que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asuma también la vocería; el 43% con que el ministro Louis de Grange se haga cargo además en Obras Públicas, y el 38% con que Martín Arrau encabece el Ministerio de Seguridad.

Sobre la violencia en La Araucanía, 65% cree que durante el último año se ha mantenido igual versus el 14% que estima que ha aumentado. Además, disminuye a 67% (-15pts) quienes piensan que hay terrorismo en esa zona.

Finalmente, 51% está de acuerdo con que el Estado de Chile está avanzando decididamente en el control sobre Temucuicui y 53% con que no hay ningún lugar del país donde el Estado no pueda ingresar.