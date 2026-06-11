Cadem:14% quiere que Brasil gane mundial y 16% cree que Argentina será decepción

Santiago, 28 de mayo de 2026. Don Julio Malvino posee un kiosko ubicado en Alameda con Morande, junto al Palacio La Moneda en donde vende e intercambia laminas del Mundial de Futbol desde hace decadas y en cada fiesta del deporte se llena de fanaticos - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Además, 2 de cada 10 personas tienen el álbum del Mundial, llegando a 28% en el segmento entre 35 y 54 años. El 33% ha comprado entre 11 y 30 sobres y 23% más de 60 sobres. Entre quienes tienen el álbum, 63% ha intercambiado láminas y al 47% le gusta participar en cambiatones.

La encuesta semanal Cadem de tendencias arrojó que 14% de los chilenos quiere que Brasil gane el Mundial y 16% piensa que Argentina será la gran decepción

Además, 23% opina que Cristiano Ronaldo será el mejor jugador, seguido por Lamine Yamal y Kylian Mbappé, ambos con 12% de las menciones.

En tanto, 44% declara interés en el torneo y seis de cada diez cree que verá los partidos. El 46% prevé que será un panorama más familiar y en ese contexto 78% verá los encuentros en su casa.

Relacionado con este tema, 2 de cada 10 personas tienen el álbum del Mundial, llegando a 28% en el segmento entre 35 y 54 años. El 33% ha comprado entre 11 y 30 sobres y 23% más de 60 sobres. Entre quienes tienen el álbum, 63% ha intercambiado láminas y al 47% le gusta participar en cambiatones.

Las marcas más asociadas al Mundial son Coca-Cola (66%), Adidas (54%), Visa (31%) y McDonald s (31%).

En tanto, Lider es nuevamente la marca más relevante para los chilenos, con 14% de las menciones y tiene también la publicidad más recordada junto con WOM (ambos con 7%).

Supermercados (89%, -5pts), Farmacias (76%, -1pto) y Bancos (69%, +3pts) son las industrias que registran mayor nivel de experiencia durante los últimos tres meses, siendo los supermercados los que alcanzan mejor relación con sus clientes. En esa línea, Lider (9%, +2pts) y Jumbo (6%, +1pto) son los más destacados.

Respecto al CyberDay de la semana pasada, 94% se enteró y 82% vio o recibió publicidad sobre este evento, principalmente a través del mail o correo electrónico (58%). Falabella destaca como la marca más presente, con 18% de las menciones espontáneas, seguida por Mercado Libre (9%) y Paris (8%).