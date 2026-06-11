Publicado 11/06/2026 10:13

Cadem:14% quiere que Brasil gane mundial y 16% cree que Argentina será decepción

Santiago, 28 de mayo de 2026. Don Julio Malvino posee un kiosko ubicado en Alameda con Morande, junto al Palacio La Moneda en donde vende e intercambia laminas del Mundial de Futbol desde hace decadas y en cada fiesta del deporte se llena de fanaticos
Santiago, 28 de mayo de 2026. Don Julio Malvino posee un kiosko ubicado en Alameda con Morande, junto al Palacio La Moneda en donde vende e intercambia laminas del Mundial de Futbol desde hace decadas y en cada fiesta del deporte se llena de fanaticos - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Además, 2 de cada 10 personas tienen el álbum del Mundial, llegando a 28% en el segmento entre 35 y 54 años. El 33% ha comprado entre 11 y 30 sobres y 23% más de 60 sobres. Entre quienes tienen el álbum, 63% ha intercambiado láminas y al 47% le gusta participar en cambiatones.

La encuesta semanal Cadem de tendencias arrojó que 14% de los chilenos quiere que Brasil gane el Mundial y 16% piensa que Argentina será la gran decepción

Además, 23% opina que Cristiano Ronaldo será el mejor jugador, seguido por Lamine Yamal y Kylian Mbappé, ambos con 12% de las menciones.

En tanto, 44% declara interés en el torneo y seis de cada diez cree que verá los partidos. El 46% prevé que será un panorama más familiar y en ese contexto 78% verá los encuentros en su casa.

Relacionado con este tema, 2 de cada 10 personas tienen el álbum del Mundial, llegando a 28% en el segmento entre 35 y 54 años. El 33% ha comprado entre 11 y 30 sobres y 23% más de 60 sobres. Entre quienes tienen el álbum, 63% ha intercambiado láminas y al 47% le gusta participar en cambiatones.

Las marcas más asociadas al Mundial son Coca-Cola (66%), Adidas (54%), Visa (31%) y McDonald s (31%).

En tanto, Lider es nuevamente la marca más relevante para los chilenos, con 14% de las menciones y tiene también la publicidad más recordada junto con WOM (ambos con 7%).

Supermercados (89%, -5pts), Farmacias (76%, -1pto) y Bancos (69%, +3pts) son las industrias que registran mayor nivel de experiencia durante los últimos tres meses, siendo los supermercados los que alcanzan mejor relación con sus clientes. En esa línea, Lider (9%, +2pts) y Jumbo (6%, +1pto) son los más destacados.

Respecto al CyberDay de la semana pasada, 94% se enteró y 82% vio o recibió publicidad sobre este evento, principalmente a través del mail o correo electrónico (58%). Falabella destaca como la marca más presente, con 18% de las menciones espontáneas, seguida por Mercado Libre (9%) y Paris (8%).

Contador

Contenido patrocinado