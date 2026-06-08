CAE: Quiroz afirma que conversará con TGR para "buscar una solución"

Santiago, 4 de junio de 2026. La Comision de Salud del Senado escucha al ministro de Hacienda acerca del estado financiero del Ministerio de Salud en lo que respecta a la rebaja presupuestaria que afecta a esta cartera. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que conversará con la la Tesorería General de la República (TGR) por los embargados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que conversará con la la Tesorería General de la República (TGR) por los embargados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

"Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares, pasándole la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE el que pierde es el Estado de Chile, todos los chilenos", afirmó.

El secretario de Estado mencionó que se hizo un llamado "hace casi 90 días a acercarse a Tesorería y a reprogramar. Ese llamado dio muy buen resultado, prácticamente 30 mil personas se han acercado, han estado poniendo su cuenta al día y van a seguir llegando".

De ese total se compara con menos de 1500 que han sido embargados, una buena parte de eso son sueldos de arriba de 3,5 millones de pesos al mes, de personas que teniendo ese ingreso y no se han acercado, y gente que gana más de 5 millones de pesos al mes , indicó.

Quiroz dijo que "si hubiera gente por debajo de los 3,5 millones al mes, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se le puede buscar una solución distinta". Pese a ello, reiteró que el objetivo principal "es que la gente se acerque, reprograme; va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazo, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan".

Finalmente, recalcó que las personas que quieran reprogramar el pago "va a poder reprogramar" y comentó que en el proyecto de la reconstrucción nacional "se contempla un artículo especial para las reprogramaciones de las deudas de Tesorería, que podría ayudar enormemente en este tema. Pero vamos a seguir cobrando ordenadamente y se va a seguir reprogramando".