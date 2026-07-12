Calisto: "La Fiscalía se ha apresurado en los procedimientos"

Chile.- Tribunal ordena nuevas diligencias por causa fraude al fisco contra Calisto - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El senador Miguel Ángel Calisto (independiente) se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique de reabrir la investigación en su contra por fraude al fisco y a la determinación de la Corte de Puerto Montt de dejar sin efecto la audiencia donde se discutiría su desafuero.

El senador Miguel Ángel Calisto (independiente) se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique de reabrir la investigación en su contra por fraude al fisco y a la determinación de la Corte de Puerto Montt de dejar sin efecto la audiencia donde se discutiría su desafuero.

En conversación con La Tercera, Calisto sostuvo que "hoy día no nos podemos poner en un escenario que no existe. La corte y el tribunal de garantía han señalado de manera bastante explícita y clara que la investigación está abierta, lo que implica que se pueden incorporar nuevas diligencias que ya han sido aceptadas. Al ser una causa abierta, estoy en una situación de investigado. Hoy día no existe ninguna acusación y, por ende, tampoco existe ninguna solicitud de desafuero".

"Las diligencias pueden revertir una situación, pueden corroborar hechos que no estaban consignados inicialmente en la investigación. Y eso, evidentemente, puede cambiar el escenario", agregó.

En cuanto a la acusación de que le habría pagado a Carla Graf por asesorías que nunca existieron, el senador afirmó que "era una asesora externa contratada por el Congreso a solicitud mía. Lo primero que hay que dejar muy claro es que la relación contractual de los asesores no es con el parlamentario, es formalmente con el Congreso. Nosotros presentamos el nombre ante el Consejo de Asignaciones, que valida su función. Ella pasó por todo ese proceso".

"En segundo lugar, cumplió funciones y así lo demuestran los propios detalles de actividades que ella envió mensualmente al Congreso y al Consejo de Asignaciones, para que le pudieran pagar su mensualidad. Todos esos informes se entregaron. Todas las boletas de honorarios fueron enviadas por ella desde su correo electrónico con clave única. Y, además, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias emitió un documento formal desde el Congreso a solicitud mía, donde pido antecedentes respecto de Carla Graf y el Consejo de Asignaciones me reportó formalmente que ella efectivamente cumplió", indicó.

En ese sentido, sostuvo que esto "demuestra que, desde el punto de vista formal, la administración no efectuó reparos, porque cumplieron con la norma a la fecha de la prestación de los servicios".

"El consejo señala, además, que todos los reportes enviados por Carla Graf fueron revisados y auditados por la unidad de Auditoría del Congreso. Desde el punto de vista formal que se requiere ante el Congreso, ella cumplió con todo lo establecido. Con nuestra defensa, además, presentamos mensajes de WhatsApp donde se ve explícitamente la participación de ella en el WhatsApp y donde entrega insumos extras que complementan el trabajo", precisó.

Respecto a si va a poder probar que la asesoría de Graf, Calisto señaló que "tenemos la evidencia respecto de que se realizaron, con todos los antecedentes que le señalaba, incluyendo un WhatsApp de prueba del trabajo".

En cuanto al proceso judicial, el senador recalcó que "nosotros lo que esperamos es rigurosidad y responsabilidad. Aquí no se trata de evadir las responsabilidades eventuales que podrían configurarse. No se trata en ningún caso de evadir la justicia, nada de esas cosas. Nos interesa que se esclarezca esto, pero los procedimientos no pueden ser con sesgo, no se pueden aplicar con alevosía porque se trata de un parlamentario".

"La Fiscalía se ha apresurado en los procedimientos, evidentemente. Es decir, se me ha negado el derecho que yo tengo como chileno de defensa, de contrarrestar todas las versiones que se han dicho", sentenció.