Cámara aprobó megarreforma, sin exención de contribuciones: Se fue a mixta

Valparaiso, 21 de julio 2026 El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodriguez, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la sesión de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

Pero el llamado "corazón" de la megarreforma, es decir, la rebaja de 27% a 23% del impuesto de primera categoría, y la invariabilidad tributaria, lograron ser aprobadas junto otras disposiciones de importancia para el Gobierno.

El Gobierno se anotó un gran triunfo en la Cámara de Diputados tras la aprobación de prácticamente todo el proyecto de reconstrucción nacional. A comisión mixta fue enviada el artículo que dispone eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.

Pero el llamado "corazón" de la megarreforma, es decir, la rebaja de 27% a 23% del impuesto de primera categoría, y la invariabilidad tributaria, lograron ser aprobadas junto otras disposiciones de importancia para el Gobierno.

La rebaja del impuesto corporativo no sufrió cambios en ambas cámaras por lo que no requirió una nueva votación, mientras que la invariabilidad tributaria fue aprobada por 84 votos a favor y 61 en contra.

Distinto fue el caso de la exención de contribuciones para los adultos mayores. Alcanzó 76 votos a favor y 69 en contra, sin lograr el quórum de 78 exigido por tratarse de norma de rango constitucional. De esta manera, deberá ser resuelto en comisión mixta de senadores y diputados.