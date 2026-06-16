Cámara aprobó nueva prórroga de estado de excepción en macrozona sur

Canete, 28 de abril 2024 Operativos conjunto entre Militarres y Carabineros en sectores cercano al lugar donde fueron asesinados los tres carabineros. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva prórroga por 30 días más del estado de excepción en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva prórroga por 30 días más del estado de excepción para la macrozona sur.

Durante esta jornada, la Sala respaldó con 118 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones, el estado de excepción en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío.

El Gobierno expuso que la implementación del estado de excepción constitucional ha sido fundamental para estabilizar la Macrozona Sur.

Según los antecedentes del Ejecutivo, los hechos de violencia rural disminuyeron un 79% en comparación con 2021, año que registró la mayor cantidad de eventos. En tanto, el despliegue operativo permitió detener a 1.468 personas vinculadas con diversos delitos.

Pese a esta reducción, el Gobierno advierte que persiste el uso de armas de fuego. Entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026, estos hechos aumentaron un 37% respecto del mismo periodo del año anterior.

Uno de estos casos ocurrió entre los días 13 y 19 de mayo en la comunidad de Temucuicu, cuando policías y militares se encontraban realizando operativos en cumplimiento de órdenes judiciales, momentos en que se registraron disparos contra los funcionarios, sin personas lesionadas.

En el primero de estos procedimiento, se incautaron armas de fuego, municiones y una camioneta con encargo por robo. A juicio del Ejecutivo, estos antecedentes justifican mantener un despliegue estatal coordinado y avanzar hacia una Jefatura de la Defensa Nacional unificada.

Además, el Gobierno reafirmó su compromiso con la persecución penal y el desmantelamiento de organizaciones criminales, con el objetivo de recuperar la normalidad institucional y resguardar la seguridad y el orden público.

Tras la aprobación en la Cámara, corresponde que el Senado discuta sobre la prórroga del estado de excepción constitucional.