Cámara aprobó resolución para declarar al Tren de Aragua como entidad terrorista

Arica, 6 de marzo de 2025, en el tribunal de garantía de la ciudad de Arica, se da lectura de la sentencia al grupo delictivo "Los gallegos" brazo del tren de aragua. Fotos Patricio Banda/Aton Chile - Patricio Banda/AtonChile

Santiago 15 Jul. (ATON) -

Solicita al Presidente de la República que, en uso de sus atribuciones, declare al denominado Tren de Aragua y a todas sus células operativas presentes en el país como una organización terrorista de carácter transnacional.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución impulsado por la bancada de Renovación Nacional para solicitar al Presidente de la República que, en uso de sus atribuciones, declare al denominado Tren de Aragua y a todas sus células operativas presentes en el país como una organización terrorista de carácter transnacional.

La iniciativa, presentada por los diputados Diego Schalper, Andrés Celis, Eduardo Durán, Mauro González y Ximena Ossandón, fue aprobada por 115 votos a favor y 20 abstenciones, contando con una amplia mayoría de respaldo en la Sala.

Desde la Bancada RN destacaron que esta resolución constituye una señal política e institucional indispensable frente a una organización criminal que ha extendido sus operaciones en Chile y América Latina, y que ha sido vinculada a delitos de extrema gravedad como secuestros, homicidios, trata de personas, explotación sexual, extorsión, tráfico de migrantes, narcotráfico, sicariato y lavado de activos.

Chile no puede seguir tratando al Tren de Aragua como una banda común. Estamos frente a una estructura criminal transnacional, con células operativas, jerarquías, capacidad de intimidación, uso sistemático de violencia y presencia en distintos países. El Estado debe reconocer la magnitud de esta amenaza y utilizar todas las herramientas jurídicas, policiales, diplomáticas y administrativas disponibles para enfrentarla , señaló Diego Schalper, jefe de la Bancada de Diputados de Renovación Nacional.

Los parlamentarios valoraron que la Cámara haya respaldado mayoritariamente la solicitud, pero advirtieron que la resolución contó con la abstención de diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio.

Lamentamos que, frente a una amenaza de esta gravedad, sectores del oficialismo como el Partido Comunista y el Frente Amplio hayan optado por abstenerse. Cuando se trata de enfrentar al crimen organizado transnacional, no caben ambigüedades. La ciudadanía espera claridad, decisión y respaldo efectivo a las instituciones encargadas de protegerla , agregó el integrante de la Comision de Seguridad, Mauro González.

La resolución aprobada busca que Chile se sume a la tendencia internacional de reconocer la especial peligrosidad del Tren de Aragua. Países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Perú ya han adoptado declaraciones o medidas estatales de distinta índole para calificar a esta organización como una amenaza terrorista o vinculada al terrorismo transnacional.

En Estados Unidos, el Tren de Aragua fue designado como organización terrorista extranjera y entidad terrorista global; Canadá lo incorporó a su listado de entidades terroristas; Argentina dispuso su inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento; y el Congreso de Perú aprobó una moción que declara al Tren de Aragua como organización terrorista.

Para Renovación Nacional, la aprobación de este proyecto representa un paso relevante para fortalecer la respuesta del Estado chileno frente al crimen organizado, la violencia transnacional y las nuevas amenazas que afectan la seguridad de las familias chilenas.

Reconocer oficialmente al Tren de Aragua como una organización terrorista transnacional no es un gesto simbólico. Es una decisión que permite alinear al Estado de Chile con las democracias que ya han comprendido la verdadera naturaleza de esta amenaza. Necesitamos cooperación internacional, persecución financiera, control migratorio, inteligencia, coordinación policial y una política criminal sin complejos frente a quienes pretenden instalar el terror como forma de dominio territorial , concluyeron desde la Bancada RN.