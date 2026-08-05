Cámara aprueba extender subsidio para la compra de viviendas nuevas

Valparaiso, 5 de agosto 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y el ministro Segpres Jose Garcia Ruminot, en la Sesion Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

La norma derivada al Senado aumenta en 30 mil los cupos disponibles del subsidio y eleva a 6 mil UF el valor tope de las viviendas que pueden ser adquiridas.

Por la unanimidad de 139 votos, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite el proyecto que modifica la Ley 21.748, que estableció un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para adquirir viviendas nuevas.

El texto derivado al Senado aumenta en 30 mil cupos el acceso al subsidio y a la garantía estatal. Además, aumenta el valor máximo que pueden tener las viviendas nuevas, de 4.000 a 6.000 mil UF.

En tercer término, el proyecto (boletín 18524) fija hasta el 31 de mayo de 2028 el plazo para solicitar el financiamiento y realiza ajustes reglamentarios.

En los fundamentos del proyecto ingresado por el Ejecutivo se destaca que la ley vigente ha sido un instrumento eficaz y cumplió con su objetivo. De hecho, se estima que en el mes de septiembre de este año se cumplirá con la entrega de los 50 mil subsidios contemplados en dicha ley.

Por ello, se propone extender el plazo, entregar 30 mil subsidios nuevos e incrementar el universo de viviendas que pueden ser adquiridas. Esto último, por una parte, para cubrir la oferta de viviendas nuevas que están en el mercado y, por otra, permitir reactivar el sector de la construcción, que es un importante generador de empleo.

En el debate en Sala, todos los legisladores destacaron la ley vigente así como la presentación de este proyecto.

El diputado Jaime Coloma subrayó que este es un beneficio real a la clase media que es muy pobre para los bancos, pero muy rica para recibir un subsidio .

Igualmente, el diputado Eduardo Durán remarcó que la casa propia está limitada para muchas familias por el alto costo y exigencias para obtener un crédito hipotecario. Por ello, valoró que esta ley reduce ese costo y permite a más chilenos acceder a la vivienda.

Agustín Romero recordó que la construcción es un sector que tiene una gran capacidad de generar trabajo. Pero, añadió, mientras no se vendan viviendas no se inician proyectos nuevos y no se contrata gente. Por ello, valoró la iniciativa.

En tanto, la diputada Gael Yeomans planteó abrir el debate no solo al tema de construir más viviendas sino que estas lleguen efectivamente a las familias y no a especuladores que se dedican al arriendo.

Por otra parte, el diputado Boris Barrera enfatizó el reconocimiento que se hecho a esta ley impulsada en el anterior gobierno. Pero, lamentó que no prosperara una indicación que buscaba aumentar el número de subsidios priorizados DS15.