Cámara aprueba uso de agentes para perseguir delitos sexuales contra menores

Chile.- Congreso despachó a ley prohibición de portar armas para condenados por VIF - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Texto actualiza el Código Penal en materia de técnicas especiales de investigación, y ahora pasa al Senado.

La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 147 votos a favor el proyecto que modifica el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos y reveladores en internet para la persecución de delitos sexuales contra menores.

El objetivo es actualizar la norma penal vigente para incorporar agentes reveladores -utilizados en investigaciones de crimen organizado y ley de drogas, por ejemplo- en la persecución de delitos de carácter sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

La norma actual permite la interceptación de comunicaciones, así como el uso de agentes encubiertos para investigar delitos de explotación sexual; producción, distribución o almacenamiento de material pornográfico de menores de 18 años, o la transmisión por medio de dispositivos técnicos de imágenes y sonidos de una situación o interacción de significación sexual por parte de una persona menor de 18 años.

Con este proyecto, que pasa al Senado para su segundo trámite constitucional, se suma el uso de agentes reveladores y se añade en esta autorización el delito de determinar a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual o a presenciar, entregar o exhibir material pornográfico o de explotación sexual.

La Sala también respaldó -por 80 votos a favor, 42 en contra y 25 abstenciones- una indicación al proyecto que añade que las autoridades del Ministerio de Seguridad y las policías deberán informar al Congreso en el plazo de un año sobre el estado de las capacidades de investigación de estos delitos cuando sean cometidos en entornos digitales, a nivel regional.

En un consenso mayoritario, las y los legisladores manifestaron que la persecución penal, especialmente cuando se trata de la protección de menores, debe actualizarse, porque los delitos ya no ocurren solo en espacios físicos, sino que a través del uso de internet, redes sociales y plataformas donde las víctimas están expuestas.

Agregaron que no se puede permitir que los criminales se escondan en el anonimato de la red.Además, se señaló que el Estado debe usar todas las herramientas disponibles para prevenir y sancionar conductas de explotación y abuso contra los menores.

El texto corresponde a una moción de las diputadas Chiara Barchiesi, María Francisca Bello, Catalina del Real, Gloria Naveillán y Flor Weisse, junto a los diputados Stephan Schubert, Hotuiti Teao y Cristóbal Urruticoechea, más los exparlamentarios Marta Bravo y Harry Jürgensen.