Cámara despachó al Senado el proyecto de reconstrucción nacional

Valparaiso, 20 de mayo 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

Tras más de 90 votaciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la iniciativa que contó con informes de las comisiones de Hacienda, de Trabajo y de Medio Ambiente.

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de reconstrucción nacional y para el desarrollo económico y social.

Durante esta jornada y tras más de 90 votaciones, la Sala de la Cámara Baja respaldó la iniciativa que contó con informes de las comisiones de Hacienda, de Trabajo y de Medio Ambiente.

Primero se aprobó la idea de legislar con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Posteriormente, las disposiciones que requerían quórum especial fueron respaldadas por 84 votos a favor y 67 en contra.

Asimismo, se revisaron 85 solicitudes de votaciones separadas, indicaciones renovadas al articulado y reclamos de admisibilidad de propuestas parlamentarias. Los diputados aprobaron casi en su totalidad las normas despachadas previamente por las comisiones.

Entre las principales normas se encuentra la reducción gradual, desde 27% a 23%, del Impuesto de Primera Categoría para las empresas, salvo para las pymes que mantienen un sistema diferente; la reintegración del sistema de tributación a la renta y la invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas locales o extranjeros.

Además, se considera un aumento en 400 millones de pesos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios para Valparaíso y su extensión a las regiones de Ñuble y del Biobío.

Igualmente, se establece un crédito tributario al empleo; la exención transitoria del pago de IVA a la compra de viviendas nuevas y el fin del pago de contribuciones por la vivienda principal para las personas mayores de 65 años de edad.

Entre las propuestas de los diputados al proyecto, solo tres alcanzaron los votos necesarios para su aprobación; la primera enmienda modifica el Código del Trabajo para establecer un sistema de Sala Cuna Universal; la segunda ordena a las empresas concesionarias de servicios básicos a reconectar, en forma gratuita y sin condición previa de pago, a los usuarios residenciales y a las mipymes en zonas declaradas en estado de catástrofe.

La tercera enmienda prohíbe el pago de intereses sobre intereses en operaciones de créditos de dinero, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. Además, indica que los intereses capitalizados sobre el máximo convencional serán inoponibles al deudor y no tendrán efecto alguno.

Junto con ello, se respaldó una norma ingresada por el Ejecutivo que faculta a la Tesorería General de la República a dar facilidades de pago a los deudores del Crédito con Garantía del Estado (CAE).

Por otro lado, los parlamentarios rechazaron la eliminación de la franquicia Sence de capacitación y la modificación al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que proponía el proyecto del gobierno.

También, fueron rechazados los cambios a la Ley de protección a la propiedad intelectual, que permitía el uso, sin pago ni autorización, de creaciones de IA, y un artículo relativo a contratos administrativos de suministro y prestación de servicios del Ministerio de Obras Públicas.