Cámara de Diputados aprobó acusación constitucional contra Diego Pardow

Valparaiso, 19 de noviembre 2025 El exministro de Energia, Diego Pardow, durante la acusacion constitucional en su contra en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 19 Nov. (ATON) -

El Frente Amplio (FA) y el Partido Socialista (PS) respaldaron al exministro de Energía, situación que fue criticada por la oposición, en particular por el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla.

La aprobación de la acusación constitucional contra Diego Pardow, con 80 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones, abrió un nuevo capítulo en el Congreso. El exministro de Energía fue responsabilizado por errores en cobros de tarifas eléctricas.

Según Emol, en la sesión, Pardow optó por no presentar cuestión previa y refutar directamente el libelo, a través de su abogado Francisco Cox.

Este denunció situaciones inéditas , como la obligación de asistir a la comisión revisora y la mención a la cónyuge del exministro en un caso de Transelec. Ahora estamos metiendo a las familias en las acusaciones constitucionales , criticó.

La defensa no convenció a la mayoría de las bancadas. Sergio Bobadilla (UDI) acusó al Frente Amplio de proteger a Pardow por sobre los consumidores: Ese es el Frente Amplio, que pretende seguir gobernando .

Mauro González (RN) sostuvo que el exministro transgredió la constitución y las leyes , mientras que Camila Musante (PPD) agregó que no estaríamos en esta crisis si es que el exministro hubiese sido transparente .

Con la aprobación de la AC, se conformó la comisión que llevará el libelo al Senado, integrada por Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN), ratificada por 89 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones.