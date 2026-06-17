Cámara de Diputados aprobó endeudamiento por US$6.200 millones: Pasó al Senado

Archivo - Chile.- Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley SADP - RAUL ZAMORA/ATON CHILE - Archivo

Santiago 17 Jun. (ATON) -

La votación fue de 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, del liberal Alejandro Bernales. Al ser una ley de quórum calificado o de mayoría absoluta, el gobierno necesitaba 78 de las 155 preferencias de la Cámara Baja.

La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó, en general y en particular, el proyecto promovido por el Ejecutivo que solicita 6.200 millones de dólares adicionales de autorización de endeudamiento, que podrán materializarse hasta el 31 de diciembre de este año.

La votación fue de 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, del liberal Alejandro Bernales. Al ser una ley de quórum calificado o de mayoría absoluta, el gobierno necesitaba 78 de las 155 preferencias de la Cámara Baja.

Ahora, el tema es derivado al Senado a su segundo trámite.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el presupuesto 2026 no está adecuadamente financiado y que es preciso resolver problemas de deudas de arrastre con proveedores.

Además, aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos para que los ajustes presupuestarios en la cartera de Salud se hagan en gestión.

"Siempre priorizaremos la atención de los pacientes", comentó.

Según explicó el gobierno durante el trámite, el mayor endeudamiento se debe, principalmente, a tres materias.

La primera apunta a un déficit fiscal más alto que el contemplado en la Ley de Presupuestos 2026, en particular por menores ingresos efectivos. Este déficit se proyecta en 3.800 millones millones de dólares.

Un segundo tema que fundamenta esta solicitud de endeudamiento es una apreciación del peso respecto del dólar, cuando es preciso financiar el mismo nivel de obligaciones en moneda nacional.

Tal como se especificó, "cada dólar rinde menos pesos chilenos". Este punto alcanzaría a 900 millones de dólares.

Por último, el Ejecutivo argumentó que se requieren 1.500 millones de dólares para atender oportunamente las obligaciones fiscales, es decir, deuda flotante del Estado con proveedores.

Adicionalmente, se busca fortalecer la posición de liquidez del Tesoro Público.

El proyecto contempla la citada autorización de endeudamiento, y define que para dichos fines se podrán emitir y colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera.

La autorización otorgada al Presidente José Antonio Kast será ejercida mediante decretos supremos dictados por el Ministerio de Hacienda.

En ellos se identificará el destino específico de las obligaciones que se contraigan y se indicarán las fuentes de recursos con cargo a los cuales se hará el servicio de la deuda.

Copias de dichos decretos serán enviadas a las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, dentro de los quince días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Desde partidos como la UDI, Republicanos, Renovación Nacional, Libertarios y Evópoli se afirmó que la solicitud de endeudamiento deriva de un mal ejercicio de la administración del expresidente Gabriel Boric.

Por ello criticaron que hubo estimaciones de ingresos erradas, postergación de pagos de 2025 a 2026 y otras medidas que incidieron en una caja fiscal ajustada.

En este grupo también se dijo que era una decisión difícil de aprobar, dado que no están de acuerdo con aumentar el nivel de deuda.

Pero al mismo tiempo se planteó que era una medida necesaria por una cuestión de responsabilidad fiscal.

Sectores del centro también expresaron una visión como la anterior. Especialmente, se apeló a tener que sostener los programas de salud y a la obligación de pagar la deuda del Estado con miles de pymes en el país.

Y hubo un rechazo generalizado desde las bancadas del PC, FA, PS y PPD, refutando que se aumente el nivel de deuda del país.

Se estimó que este dinero no irá a sostener el déficit fiscal, sino que a pagar los efectos del proyecto de reconstrucción nacional.

Así, se expresó malestar por la rebaja de impuestos contemplada en dicha propuesta, que beneficiaría -según su visión- a los más ricos, mientras los programas sociales sufren recortes.