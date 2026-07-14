Cámara rechazó comisión investigadora por caso Steinert

Chile.- Steinert pide a la Contraloría dejar sin efecto dictamen en su contra - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por falta de quórum, la creación de una comisión investigadora por el caso que involucra a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por falta de quórum, la creación de una comisión especial investigadora por el caso que involucra a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La iniciativa obtuvo 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. Se necesitaban 2/5 de los votos, es decir, cerca de 62 respaldos de parlamentarios para que fue aprobada.

Tras la votación, el diputado Patricio Pinilla (DC) manifestó que "nosotros estábamos convencidos de que la comisión investigadora es una buena herramienta. Nos permitía aclarar hartos aspectos que eran dudosos de todo el proceso que había involucrado tanto la nominación, gestión y acciones de la exministra Trinidad Steiner".

Asimismo, llamó a "la responsabilidad del resto de las bancadas para tomar en serio este tipo de acciones, porque de alguna manera un trabajo queda inconcluso. Creemos que, en todo caso, lo importante es que los elementos que conformaban la comisión investigadora, las dudas, las consultas siguen absolutamente vigentes".

En tanto, el jefe (s) de bancada del Partido Socialista, Nelson Venegas, recalcó que "nuevamente se puede instalar la idea de una comisión investigadora, pero no solo eso, sino que todavía estamos dentro del plazo para realizar una acusación constitucional".

Durante el anuncio de la comisión, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, había señalado que buscaba conocer "si el Gobierno supo de esto, qué hizo para resguardar el trabajo de las policías, qué hizo, por qué blindó a la ministra. Todo Chile fue testigo de que en medio de esta polémica salió el propio Presidente a blindar a la exministra. Queremos saber cuál fue el motivo y hoy día queremos que el Ejecutivo responda cómo está administrando la seguridad pública del país".

Asimismo, afirmó que necesitaban que el Gobierno "responda a todas aquellas preguntas que se negó a responder en su momento, que deje de esconderse detrás de la PDI. Es el Ejecutivo al que le corresponde dar cuenta de las decisiones que toma".