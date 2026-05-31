Camila Vallejo califica como "la gran estafa" promesas incumplidas de Kast

Santiago 25 de febrero 2026. La ministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, realiza un punto de prensa junto a la futura vocera Mara Sedini, en el marco de las reuniones bilaterales para el traspaso de mando. Dragomir Yankovic/Aton - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 31 May. (ATON) -

En una columna de opinión, la exministra criticó que la verdadera prioridad del gobierno de Kast no ha sido la seguridad de las familias chilenas, sino el impulso de su agenda económica e ideológica, orientada en beneficiar a los sectores más ricos .

La exministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, publicó una columna de opinión en el sitio web de Radio Bío Bío, titulada La gran estafa , en la que critica duramente al Gobierno de José Antonio Kast por no cumplir sus promesas de campaña.

José Antonio Kast llegó al poder prometiendo orden, seguridad y mano dura contra la delincuencia. Esa fue su principal bandera política y una de las razones que explican su llegada a La Moneda ( ) Pero a pocos meses de asumir, ha quedado en evidencia la distancia entre esas promesas y la capacidad real de traducirlas en resultados , comienza escribiendo Vallejo.

Y agregó que la crisis de seguridad no solo no se ha contenido, sino que el propio Gobierno terminó reconociendo su incómoda realidad con un cambio de gabinete que incluyó la salida de la ministra de Seguridad Pública. Sin embargo, el problema nunca fue únicamente una secretaria de Estado que confesó públicamente no tener un plan en esta materia, sino la ausencia de una prioridad real para enfrentarla .

Esto quedó confirmado el lunes pasado por el nuevo ministro de Seguridad Pública: Existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura seis años, y nosotros creemos que esa política es suficiente . Más allá de las evidentes diferencias entre una política y un plan -la primera debe orientar al segundo-, lo más revelador es que, después de acusar sistemáticamente al gobierno anterior de la crisis de seguridad, ahora terminan reconociendo no sólo que no tienen un plan propio, sino que su única estrategia en esta materia es la diseñada por el gobierno anterior , agregó.

Para Vallejos esto demuestra que la verdadera prioridad del gobierno de Kast no ha sido la seguridad de las familias chilenas, sino el impulso de su agenda económica e ideológica, orientada en beneficiar a los sectores más ricos .

Eso explica por qué el ministro más poderoso del gabinete no es quien lidera la seguridad, sino el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, impulsor de la llamada megarreforma tributaria , la prioridad número uno del oficialismo , publicó.

La exministra recuerdo que es una reforma que busca reducir impuestos a las grandes empresas, sin ningún tipo de compensación fiscal, y garantizarles además invariabilidad tributaria por 25 años. Es decir, amarrar un modelo económico por un cuarto de siglo .

Más adelante en su columna, Camila Vallejo asegura que José Antonio Kast representa una expresión de la ultraderecha global que hoy comparte agenda y rasgos con experiencias como la de Javier Milei en Argentina, sectores trumpistas en Estados Unidos o Vox en España: reducción drástica del Estado, debilitamiento de derechos sociales, desregulación económica y concentración del poder económico en pocas manos .

Mientras el Gobierno habla de libertad económica para unos pocos, las familias chilenas viven cada vez con más incertidumbre. Incertidumbre sobre qué pasará con sus atenciones de salud, con la calidad y financiamiento de la educación pública, con la alimentación escolar, con las becas y la gratuidad en las universidades. En definitiva, incertidumbre sobre la capacidad del Estado para protegerlas cuando más lo necesitan , agregó.

Para finalizar su columna de opinión Vallejo comentó que millones de personas votaron buscando tranquilidad frente al miedo y terminaron encontrándose con un gobierno cuya principal prioridad no fue combatir el crimen ni mejorar la vida cotidiana de las personas, sino profundizar un modelo económico extremo que beneficia a una minoría privilegiada. Porque cuando el gobierno convirtió su dogma económico en prioridad absoluta, terminó inevitablemente alejándose de la realidad concreta de las personas .