Camiones siguen atrapados en la Ruta 5 Norte por cortes que provocó el temporal

Vallenar 21 de julio 2026. Largas filas de camiones en el ingreso al puente Maitencillo del R o Huasco de Vallenar durante la emergencia por el sistema frontal. Claudio Lopez/Aton Chile - CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones advirtió que la interrupción de la Ruta 5 Norte afecta el traslado de carga entre el centro y el norte del país, además de poner en riesgo el abastecimiento.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) informó que un alto número de vehículos de transporte de carga permanecen atrapados en la Ruta 5 norte, debido a los cortes que han afectado a las vías por los daños generados durante el paso del fuerte temporal que provocó inundaciones, socavones y derrumbes.

La suspensión de tránsito en algunos tramos de la carretera comenzó durante la jornada del domingo 19 de julio, una vez que el eje troncal sufrió las primeras afectaciones por el fenómeno meteorológico.

La organización señaló que la emergencia climática en Atacama y Coquimbo está teniendo un efecto hasta ahora no medido en la cadena logística. Hay un alto número, aún indeterminado, de camiones atrapados en las carreteras por los cortes de rutas, en Atacama y Coquimbo .

En ese contexto, la CNDC planteó que se estima prudente que las empresas reprogramen sus viajes y mantengan contacto con sus clientes, ya que los servicios entre el Norte y zona central dependen prácticamente en su totalidad de restablecer el tránsito en la Ruta 5 .

Otra arista es causa de mucha atención: los cortes en la Ruta 5 en Atacama dejan incomunicadas por tierra al Norte y al Centro del país, dado que miles de vehículos no pueden pasar de una zona a otra , indicó la confederación.

En lo esencial, el gremio solicita la debida atención del Gobierno y los servicios de emergencia para establecer vías alternativas que permitan el paso de los camiones atrapados. Hay una situación humana que atender, pero también la amenaza directa sobre la cadena de abastecimientos , remarcó la organización.

Preocupa también la situación de los conductores de estos vehículos, sin posibilidad de moverse mientras no haya vías alternativas y que los servicios públicos puedan repararlas. Otro punto es que cientos de esos camiones transportan abastecimientos esenciales, muchos perecibles. Los sistemas refrigerantes de los camiones solo podrán funcionar hasta que les dure el petróleo , advirtió la CNDC.